Man mano tutti i nodi dei sei anni del Governo Bardi e della maggioranza del centrodestra stanno venendo al pettine.

Dalla Sanità al Bonus Gas, dallassenza del nuovo Piano Strategico Regionale ad una Regione che non riesce a dare ordine e certezza al proprio bilancio, si percepisce una crisi a pezzi che sfigura il volto del futuro della Basilicata.

I singoli e specifici fatti territoriali o questioni più rilevanti anche nel ping pong della fisiologica dialettica politica tra maggioranza e minoranza, tra governo regionale e rappresentanze della società lucana, evidenziano la forte assenza, da anni, di una programmazione adeguata generando, così, uno spezzatino della prospettiva della Basilicata.

Su questo terreno continueremo con forza la nostra attività e il nostro impegno; labbiamo fatto in questo anno di legislatura non solo con proteste ma soprattutto con proposte.

È questa la cifra nella nostra opposizione: laspirazione a risolvere i problemi non può essere solo denuncia ma immettere nel dibattito possibili soluzioni. Ma sembra che Bardi non ascolti o non voglia ascoltare.

Questo approccio serve non tanto e solo a rendere visibile una bandiera ma ad accedere più luci per il futuro della Basilicata.



E su questo terriero che verifichiamo tutta linadeguatezza del Governo Bardi e del centrodestra lucano, allargato a forze politiche che dovrebbero assumere maggiore consapevolezza di una crisi del patto programmatico sottoscritto.