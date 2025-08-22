-->
|
La voce della Politica
|Lacorazza: la Basilicata vive una crisi a pezzi.
22/08/2025
|Man mano tutti i nodi dei sei anni del Governo Bardi e della maggioranza del centrodestra stanno venendo al pettine.
Dalla Sanità al Bonus Gas, dallassenza del nuovo Piano Strategico Regionale ad una Regione che non riesce a dare ordine e certezza al proprio bilancio, si percepisce una crisi a pezzi che sfigura il volto del futuro della Basilicata.
I singoli e specifici fatti territoriali o questioni più rilevanti anche nel ping pong della fisiologica dialettica politica tra maggioranza e minoranza, tra governo regionale e rappresentanze della società lucana, evidenziano la forte assenza, da anni, di una programmazione adeguata generando, così, uno spezzatino della prospettiva della Basilicata.
Su questo terreno continueremo con forza la nostra attività e il nostro impegno; labbiamo fatto in questo anno di legislatura non solo con proteste ma soprattutto con proposte.
È questa la cifra nella nostra opposizione: laspirazione a risolvere i problemi non può essere solo denuncia ma immettere nel dibattito possibili soluzioni. Ma sembra che Bardi non ascolti o non voglia ascoltare.
Questo approccio serve non tanto e solo a rendere visibile una bandiera ma ad accedere più luci per il futuro della Basilicata.
E su questo terriero che verifichiamo tutta linadeguatezza del Governo Bardi e del centrodestra lucano, allargato a forze politiche che dovrebbero assumere maggiore consapevolezza di una crisi del patto programmatico sottoscritto.
|
archivio
|La Voce della Politica
|22/08/2025 - Lauria, il Partito Socialista commenta le dimissioni del Sindaco: impegno a proseguire nellazione di governo
Il Partito Socialista di Lauria prende atto, con profondo rammarico, della decisione del Sindaco di confermare le proprie dimissioni attraverso una lettera aperta.
In questi giorni, il nostro impegno è stato orientato a ricercare le condizioni per il ripristino di quel c...-->continua
|
|
|22/08/2025 - M5S: il Bonus Gas di Bardi lascia i lucani a restituire soldi e speranze
In questi giorni migliaia di famiglie lucane stanno ricevendo dai propri fornitori di energia le lettere di conguaglio sul cosiddetto Bonus Gas. La misura, sbandierata dal presidente Bardi come una grande vittoria per i cittadini, acclamata persino da Ministri...-->continua
|
|
|22/08/2025 - Lacorazza: la Basilicata vive una crisi a pezzi.
Man mano tutti i nodi dei sei anni del Governo Bardi e della maggioranza del centrodestra stanno venendo al pettine.
Dalla Sanità al Bonus Gas, dallassenza del nuovo Piano Strategico Regionale ad una Regione che non riesce a dare ordine e certezza al pro...-->continua
|
|
|22/08/2025 - Chiorazzo: Basilicata ancora isolata da ferrovie e strade
Da anni - dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo - la nostra regione resta tagliata fuori dalle grandi reti infrastrutturali. Nonostante il PNRR e i significativi investimenti messi in campo a livello nazionale ...-->continua
|
|
|22/08/2025 - Ospedali di Melfi, Latronico e Spera: nuovo direttore per Anestesia e Rianimazione
Il dottor Giuseppe Petrecca, vincitore del concorso pubblico, è il nuovo direttore dellunità operativa complessa Area Intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio di Melfi. La nomina, annunciata dal direttore generale dellAzienda ospedaliera regionale San C...-->continua
|
|
|22/08/2025 - Senise: il Sindaco e lAmministrazione, impegno costante anche nel periodo estivo
Nonostante il periodo estivo sia stato caratterizzato da eventi festivi e da momenti di aggregazione, il Sindaco e lAmministrazione non hanno tralasciato i temi amministrativi e le problematiche da affrontare.
In particolare, per quanto riguarda il p...-->continua
|
|
|22/08/2025 - Sanità, Latronico sui 'tetti di spesa'
In riferimento alle recenti notizie diffuse a mezzo stampa, lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, respinge con fermezza le ricostruzioni parziali e fuorvianti che rischiano di generare ingiustificato allarme tra i cittadin...-->continua
|
|