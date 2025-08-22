-->
|''Elisoccorso notturno: unurgenza per Senise''
22/08/2025
|La stagione estiva volge al termine e forse ora il sindaco e la nuova amministrazione comunale avranno più tempo da dedicare ai problemi reali del nostro paese. Si legge che ci sarà a Senise un importante convegno di partito sulla sanità lucana a cui parteciperà tra gli altri il nostro assessore comunale alla sanità. A lui e alla Sindaca faccio un appello importante. Da quando sono stati avviati i lavori di rifacimento del campo sportivo G. B. Rossi, l'eliambulanza non può atterrare più nel posto in cui atterrava precedentemente. E di notte se qualche paziente ha bisogno dell'eliambulanza, deve essere prima trasportato a Chiaromonte. La vita umana è un valore imprescindibile, a volte la tempistica di soccorso può essere determinante per la vita o la morte. Perché non si è provveduto ancora ad adeguare la pista di atterraggio presente nell'area COM al mercato per permettere l'atterraggio? Chiedo con urgenza la risoluzione di questo problema. Per la salute e la vita dei nostri concittadini. Altrimenti vorrei capire a cosa serve nel nostro comune avere un assessore alla Sanità. Assessore Asprella, non si distragga.
Amedeo Castelluccio Senise Futura
