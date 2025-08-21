"I dati diffusi oggi da Federconsumatori Basilicata, relativi allandamento dei prezzi nel capoluogo nel bimestre maggio-giugno 2025, ci restituiscono un quadro che, pur nel contesto di un'inflazione in rallentamento, continua a generare forti preoccupazioni per le fasce più fragili della popolazione. Laumento dei prezzi di beni alimentari essenziali come carne, pesce, latticini e caffè  che rappresentano una parte significativa della spesa quotidiana  pesa in modo particolare sulle famiglie in difficoltà, sugli anziani soli e sui nuclei monoreddito. Come Caritas siamo quotidianamente testimoni delle difficoltà di chi, anche con un lavoro, fatica ad arrivare a fine mese. E sappiamo bene che dietro ad una variazione percentuale  che può sembrare contenuta nel linguaggio tecnico dei report  ci sono rinunce concrete e scelte obbligate tra il cibo e le altre necessità primarie, come la cura della persona e la prevenzione sanitaria. Le famiglie non vivono di indici o di medie, vivono della spesa reale. Occorre, quindi, rafforzare le misure di sostegno al reddito, al potere dacquisto e al contrasto alla povertà alimentare che non possono sostanziarsi nella card 'Dedicata a te' o essere di fatto delegate agli enti che erogano aiuti alimentari. In questo scenario appare sempre più necessaria unalleanza concreta tra Istituzioni, mondo produttivo e gli attori che a vario titolo si occupano di welfare e di centralità della persona al fine di garantire laccesso dignitoso ai servizi, al cibo sano e sufficiente per tutti. La Caritas diocesana di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo, con le proprie strutture e i propri servizi, continuerà a fare la propria parte ma è fondamentale che le politiche pubbliche riflettano attentamente e tengano conto di questi segnali." Così in una nota il direttore della Caritas diocesana di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo, Marina Buoncristiano.