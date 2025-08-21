Leggo stupito il comunicato del segretario regionale della CGIL di Basilicata, Mega, sullaggiudicazione dellappalto di 1,6 miliardi di euro per i lavori sulla tratta ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Un atto di accusa nei confronti del Governo Meloni che, a suo dire, ignora le esigenze dei Lucani.

Nei fatti però le affermazioni di Mega rivelano poche idee e confuse. Se da un lato invoca lalta velocità per Potenza, dallaltra ammette che la tratta Potenza  Taranto, quella che dovrebbe collegarsi, secondo Mega, allalta velocità, ha scarso traffico passeggeri, negando, di fatto, lopportunità di investire sul raccordo Tito  Battipaglia.

Innanzitutto, il segretario Mega arriva tardi. È bene che i Lucani sappiano che liter per lapprovazione dellAccordo di programma 2022-2026 nasce a dicembre 2021 con il Governo Draghi. Il Documento strategico propedeutico per lapprovazione dellAccordo è stato approvato ad aprile 2022, con il decreto 109. A Dicembre 2022 non cerano spazi per una modifica. Di più. Dovera Mega quando il Governo Draghi, con il Decreto legge n. 152/2021, toglieva al Parlamento la possibilità di esprimersi sugli accordi di Programma riguardanti gli investimenti delle RFI? Quando sono stato eletto in Senato mi sono occupato della vicenda. Ma il provvedimento è arrivato nelle Commissioni solo per una presa datto. In pratica, il Parlamento non ha più competenze ad esprimersi sui contratti di programma degli investimenti della rete ferroviaria.

Inoltre, il fatto che venga finanziata lalta velocità in Calabria non ha niente a che fare con la Basilicata. È una associazione di fatti che denota pochezza di valori e idee.

Detto questo. Certamente la Basilicata meriterebbe di più; è indubbio. Tutte le nostre aree interne, che sono la ricchezza ed il motore dellItalia, meriterebbero di più. Ma quando si parla di infrastrutture del 1880 mai manutenute, Mega dovrebbe anche precisare chi, in decenni di incuria, avrebbe dovuto occuparsene e non lha fatto. Non certo il Governo Meloni. Se la Basilicata non è attraversata da unautostrada e la rete ferroviaria è perlopiù rete locale può mai essere colpa di chi governa da tre anni? Forse un po di onestà intellettuale non guasterebbe.

Vero è, invece, che questo Governo continua a dimostrare responsabilità nella gestione delle risorse e lungimiranza delle scelte.

Gli attacchi tardivi di Mega sanno di excusatio non petita. Del resto, la vicenda dellalta velocità come quella della carenza infrastrutturale in Basilicata e al Sud ha radici lontane e colpe precise. Accusare il Governo Meloni per scelte cha ha subito e non contribuito a creare è lo sport preferito della sinistra.

Roma, 21 agosto 2025

Sen. Gianni Rosa