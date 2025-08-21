-->
|
La voce della Politica
|Alta Velocità BattipagliaPotenza, Rosa (FdI): ''Mega-Cgil ha poche idee e confuse''
21/08/2025
|Leggo stupito il comunicato del segretario regionale della CGIL di Basilicata, Mega, sullaggiudicazione dellappalto di 1,6 miliardi di euro per i lavori sulla tratta ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Un atto di accusa nei confronti del Governo Meloni che, a suo dire, ignora le esigenze dei Lucani.
Nei fatti però le affermazioni di Mega rivelano poche idee e confuse. Se da un lato invoca lalta velocità per Potenza, dallaltra ammette che la tratta Potenza Taranto, quella che dovrebbe collegarsi, secondo Mega, allalta velocità, ha scarso traffico passeggeri, negando, di fatto, lopportunità di investire sul raccordo Tito Battipaglia.
Innanzitutto, il segretario Mega arriva tardi. È bene che i Lucani sappiano che liter per lapprovazione dellAccordo di programma 2022-2026 nasce a dicembre 2021 con il Governo Draghi. Il Documento strategico propedeutico per lapprovazione dellAccordo è stato approvato ad aprile 2022, con il decreto 109. A Dicembre 2022 non cerano spazi per una modifica. Di più. Dovera Mega quando il Governo Draghi, con il Decreto legge n. 152/2021, toglieva al Parlamento la possibilità di esprimersi sugli accordi di Programma riguardanti gli investimenti delle RFI? Quando sono stato eletto in Senato mi sono occupato della vicenda. Ma il provvedimento è arrivato nelle Commissioni solo per una presa datto. In pratica, il Parlamento non ha più competenze ad esprimersi sui contratti di programma degli investimenti della rete ferroviaria.
Inoltre, il fatto che venga finanziata lalta velocità in Calabria non ha niente a che fare con la Basilicata. È una associazione di fatti che denota pochezza di valori e idee.
Detto questo. Certamente la Basilicata meriterebbe di più; è indubbio. Tutte le nostre aree interne, che sono la ricchezza ed il motore dellItalia, meriterebbero di più. Ma quando si parla di infrastrutture del 1880 mai manutenute, Mega dovrebbe anche precisare chi, in decenni di incuria, avrebbe dovuto occuparsene e non lha fatto. Non certo il Governo Meloni. Se la Basilicata non è attraversata da unautostrada e la rete ferroviaria è perlopiù rete locale può mai essere colpa di chi governa da tre anni? Forse un po di onestà intellettuale non guasterebbe.
Vero è, invece, che questo Governo continua a dimostrare responsabilità nella gestione delle risorse e lungimiranza delle scelte.
Gli attacchi tardivi di Mega sanno di excusatio non petita. Del resto, la vicenda dellalta velocità come quella della carenza infrastrutturale in Basilicata e al Sud ha radici lontane e colpe precise. Accusare il Governo Meloni per scelte cha ha subito e non contribuito a creare è lo sport preferito della sinistra.
Roma, 21 agosto 2025
Sen. Gianni Rosa
|
archivio
|La Voce della Politica
|21/08/2025 - Prezzi e fragilità in crescita, la Caritas di Potenza sollecita una svolta
"I dati diffusi oggi da Federconsumatori Basilicata, relativi allandamento dei prezzi nel capoluogo nel bimestre maggio-giugno 2025, ci restituiscono un quadro che, pur nel contesto di un'inflazione in rallentamento, continua a generare forti preoccupazioni per le fasce più...-->continua
|
|
|21/08/2025 - "Infermieri abbandonati di notte": la denuncia FIALS scuote Pescopagano
La FIALS di Potenza, guidata dal Segretario Provinciale Generale Giuseppe Costanzo, denuncia una situazione gravissima nei reparti di Medicina Fisica e Riabilitazione e Lungodegenza del Presidio Ospedaliero di Pescopagano.
Durante le ore notturne e fe...-->continua
|
|
|21/08/2025 - Bonus Gas, Chiorazzo: Arrivano i conguagli. Bardi e Apibas vengano in Consiglio
In queste ore - dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo stanno arrivando nelle case dei lucani le bollette con richieste di pagamento legate ai conguagli sul Bonus Gas. Si tratta di somme che gli operatori ener...-->continua
|
|
|21/08/2025 - Alta Velocità BattipagliaPotenza, Rosa (FdI): ''Mega-Cgil ha poche idee e confuse''
Leggo stupito il comunicato del segretario regionale della CGIL di Basilicata, Mega, sullaggiudicazione dellappalto di 1,6 miliardi di euro per i lavori sulla tratta ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Un atto di accusa nei confronti del Governo Meloni che...-->continua
|
|
|21/08/2025 - Bonus Gas, Chiorazzo: Arrivano i conguagli nelle case dei lucani. Bardi e Apibas vengano subito in Consiglio
In queste ore - dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo stanno arrivando nelle case dei lucani le bollette con richieste di pagamento legate ai conguagli sul Bonus Gas. Si tratta di somme che gli operatori ener...-->continua
|
|
|21/08/2025 - Sopralluogo di Cicala a Banzi e Genzano
Lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, ha effettuato una visita istituzionale nei comuni di Banzi e Genzano di Lucania, aree duramente colpite dallondata di maltempo che ha interessato la regione ...-->continua
|
|
|21/08/2025 - La Basilicata allExpo Osaka 2025
È un evento internazionale di grande portata che riunisce oltre 160 Paesi e 25 organizzazioni internazionali per esplorare soluzioni alle sfide globali attraverso innovazione, cultura e collaborazione. Tra i protagonisti dellExpo Osaka (Giappone) cè anche la...-->continua
|
|