21/08/2025
|Lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, ha effettuato una visita istituzionale nei comuni di Banzi e Genzano di Lucania, aree duramente colpite dallondata di maltempo che ha interessato la regione nei giorni 15 e 16 agosto scorsi.
Nel corso della giornata, lassessore, accompagnato dal Direttore Generale, ha preso parte a una serie di sopralluoghi nei terreni agricoli e nelle aree rurali, con lobiettivo di valutare direttamente i danni subiti dalle aziende agricole e dalle comunità locali.
«La Regione Basilicata è vicina ai nostri agricoltori, che rappresentano il cuore pulsante della nostra terra», ha dichiarato lassessore Cicala. «Non lasceremo indietro nessuno: siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti necessari per sostenere le aziende colpite e permettere loro di ripartire con forza e dignità. La tutela del comparto agricolo e delle comunità rurali è una priorità assoluta del nostro impegno politico e istituzionale».
Lassessore ha sottolineato come la sinergia tra istituzioni regionali e comunali, imprenditori agricoli e associazioni di categoria rappresenti un elemento cruciale per affrontare le difficoltà e massimizzare gli sforzi che saranno messi in campo.
«Per garantire un sostegno concreto e duraturo ha aggiunto Cicala sarà necessario anche il contributo degli altri dipartimenti regionali competenti. Solo unendo le forze e coordinando ogni livello istituzionale potremo rispondere in maniera efficace alle esigenze dei cittadini e del nostro sistema produttivo agricolo».
Lassessore ha inoltre espresso un sentito ringraziamento: «Desidero ringraziare i sindaci, le amministrazioni comunali di Banzi e Genzano di Lucania e le associazioni di categoria per la collaborazione e per limpegno quotidiano. La collaborazione tra istituzioni e comunità locali è la chiave per affrontare le emergenze e costruire percorsi di sviluppo condivisi».
La Regione Basilicata, attraverso i propri uffici competenti, proseguirà nelle attività di monitoraggio e ricognizione dei danni al fine di attivare misure di sostegno mirate e tempestive a beneficio delle aziende agricole e dei cittadini colpiti.
