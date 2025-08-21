È un evento internazionale di grande portata che riunisce oltre 160 Paesi e 25 organizzazioni internazionali per esplorare soluzioni alle sfide globali attraverso innovazione, cultura e collaborazione. Tra i protagonisti dellExpo Osaka (Giappone) cè anche la Basilicata che parteciperà allevento nella settimana dal 24 al 30 agosto allinterno del Padiglione Italia su iniziativa della Regione (Direzione Sviluppo economico).



La Basilicata sarà presente a Osaka con una serie di appuntamenti pensati per raccontare il volto autentico e innovativo del territorio lucano. Un viaggio che unisce cultura, turismo e impresa, portando nel cuore del Giappone tradizioni, eccellenze produttive, bellezza e innovazione. Una presenza, quella lucana, che ha già fatto breccia tra gli imprenditori giapponesi, considerato loverbooking registrato per le prenotazioni dei nipponici agli incontri organizzati da Regione, Apt e Sviluppo Basilicata.



Il calendario degli eventi

Lunedì 25 agosto

Ore 11.30-14.30  Workshop su automotive, ferrovia sostenibile e mobilità intelligente.

Ore 16-18  Racconto delle eccellenze turistiche-rurali e ambientali della Basilicata.



Mercoledì 27 agosto

Ore 10.30-13.30  Presentazione dei cluster tecnologici regionali nei settori dellenergia e della bioeconomia.

Ore 16-18  Progetto regionale che ha messo insieme i cinque parchi lucani attraverso percorsi di trekking e manifestazioni culturali.



Giovedì 28 agosto

Ore 11-14  Presentazione della Basilicata turistica alla stampa giapponese di settore. Incontri be to be tra operatori giapponesi e lucani. Liniziativa è promossa da Apt Basilicata con Enit Tokyo.

Ore 16.30-18.30  Evento organizzato dal Ministero del Made in Italy e Regione (Assessorato allo Sviluppo economico) dedicato allattrazione degli investimenti strategici in Basilicata attraverso il racconto di società giapponesi che hanno già investito sul territorio.



I commenti

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sottolinea limportanza strategica di questa missione: Essere a Osaka significa proiettare la Basilicata su uno scenario internazionale di altissimo livello. Per noi è una grande occasione per attrarre nuovi flussi turistici e creare nuove sinergie per le imprese lucane. La nostra terra ha tanto da offrire: paesaggi unici, una storia affascinante e un tessuto imprenditoriale capace di competere nei mercati globali. In Giappone vogliamo raccontare tutto questo, mostrando una Basilicata moderna, aperta e pronta a crescere.

Negli ultimi anni  aggiunge Bardi  abbiamo avviato una trasformazione profonda del nostro sistema economico, rafforzando le infrastrutture, digitalizzando la pubblica amministrazione, semplificando laccesso agli incentivi alle imprese e creando un ecosistema favorevole allo sviluppo sostenibile e allinnovazione tecnologica. In Basilicata convivono oggi la grande industria automobilistica, filiere emergenti legate alle energie rinnovabili, alla mobilità elettrica, alla manifattura di precisione, allaerospazio e allintelligenza artificiale.

Sul fronte turistico il nostro territorio ha tanto da offrire. Inviteremo i giapponesi a scoprire la Basilicata non solo come destinazione turistica, ma come esperienza di vita. Un luogo dove la natura, la storia e lospitalità delle persone si incontrano in modo autentico.



Alle sue parole del Presidente si aggiunge la riflessione dellassessore allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo: Questa esposizione è unoccasione unica per condividere visioni, esperienze e buone pratiche. E per la Basilicata è una grande opportunità per mostrare ciò che di meglio sappiamo fare: coniugare tradizione e innovazione, identità e futuro. La nostra regione è sempre più protagonista in settori strategici come automotive, energia, aerospazio e bioeconomia, grazie al lavoro di imprese, cluster e centri di ricerca che operano con competenza e passione. Il tema che abbiamo scelto  Basilicata, terra madre  parla di radici profonde, ma anche di uno sguardo aperto al mondo. Siamo una terra antica, ma vivace, pronta a cogliere le sfide della modernità con entusiasmo. E qui, in Giappone, troviamo unaffinità speciale: una nazione che, come la nostra, ha saputo mantenere vive le sue tradizioni, pur diventando simbolo di tecnologia e innovazione. Grazie allExpo di Osaka possiamo rafforzare il legame tra i nostri territori, creare nuove connessioni e valorizzare ancora di più il Made in Italy, di cui la Basilicata è orgogliosamente parte.



