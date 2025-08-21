-->
|Confronto tra Regione Basilicata e Rete Ferroviaria Italiana, ieri pomeriggio, per affrontare le criticità legate al trasporto ferroviario sorte in seguito al cedimento di un pilone del viadotto Tiera sulla Strada Provinciale ex SS 93.
Il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha spiegato che "durante lincontro è stata ribadita la volontà comune di garantire la massima sicurezza per i cittadini e di riaprire al più presto la tratta ferroviaria interessata, essenziale per i collegamenti del territorio".
"Entro i primi giorni della prossima settimana - ha aggiunto Pepe - è in programma un nuovo tavolo tecnico con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato a definire i prossimi passaggi operativi. Successivamente sarà coinvolta anche la Provincia di Potenza, ente titolare e responsabile del ponte".
Nelloccasione, è stato sottolineato come la Provincia, segnalando di non disporre delle risorse necessarie per intervenire sul viadotto, abbia già avanzato formale richiesta di sostegno finanziario alla Regione Basilicata.
"Lobiettivo condiviso - ha concluso Pepe - è giungere in tempi rapidi a una soluzione che consenta il ripristino della tratta ferroviaria, mettendo in sicurezza le persone e garantendo la continuità della mobilità per lavoratori, studenti e cittadini".
