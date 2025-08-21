Anche questanno il Premio Rossetti-Montano 2025 si arricchisce di un riconoscimento speciale: il Premio Parità Musicale, istituito dalla Consigliera regionale di parità della Basilicata, Ivana Pipponzi, per celebrare il talento, la passione e la forza delle donne nel mondo della musica.

A salire sul palco di Piazza Europa, a Guardia Perticara, il 23 agosto alle 19, saranno due protagoniste che incarnano perfettamente questo spirito: Grazia Giusto, direttrice dorchestra e docente al Conservatorio E.R. Duni di Matera, e Marianna Fezzuoglio, violoncellista e studentessa del Liceo Statale Walter Gropius di Potenza.

Abbiamo pensato a questo premio  sottolinea Pipponzi  per dare voce e visibilità al talento femminile, troppo spesso oscurato in un mondo, quello musicale, dove ancora il 90% dei professionisti è uomo. Con il Premio Parità Musicale vogliamo lanciare un messaggio chiaro: le donne non solo possono esserci, ma possono guidare, innovare e cambiare il volto dellarte. Ogni nota che premiamo è un passo in più verso una società più giusta, inclusiva e senza stereotipi. Quello del 23 agosto è sì una celebrazione, ma anche una promessa di futuro: quando le donne fanno musica, la parità diventa melodia.