La voce della Politica
UIL FPL Basilicata: stabilità e futuro per ARPAB, no a limbo istituzionale
21/08/2025
|La UIL FPL esprime forte preoccupazione per limminente scadenza dei 45 giorni di prorogatio della Direzione Generale di ARPAB. Non si può permettere che un ente così strategico per la Basilicata, che dopo anni di gestioni incerte aveva finalmente trovato equilibrio e credibilità, venga lasciato in un limbo istituzionale. La Regione deve assumersi la responsabilità di garantire continuità immediata.
ARPAB è il presidio tecnico-scientifico che vigila sulla qualità dellaria, dellacqua, del suolo, dei rifiuti, dei campi elettromagnetici e di tutti i fattori che incidono sulla salute dei cittadini e sulla tutela dellambiente. È unagenzia che non solo controlla e monitora, ma che educa, sensibilizza e innova con progetti allavanguardia: dalle tecnologie di monitoraggio con droni e DNA ambientale agli investimenti in cybersecurity sostenuti dai fondi PNRR.
In questi anni sono stati compiuti passi avanti storici. La UIL FPL ha sostenuto con forza la stabilizzazione dei lavoratori precari e la valorizzazione del personale interno, permettendo finalmente a tanti professionisti di avere certezza e dignità. Sono stati banditi e avviati concorsi che hanno rafforzato la dotazione organica con decine di nuovi profili altamente qualificati: ingegneri, biologi, chimici e tecnici ambientali. Questo ha dato ad ARPAB una struttura più solida, capace di rispondere con efficacia alle sfide ambientali della Basilicata.
Bloccare o rallentare questo percorso significherebbe gettare al vento sacrifici, risultati e investimenti. Vorrebbe dire tornare indietro, con il rischio concreto di ripiombare in una fase di buio amministrativo che sarebbe una sciagura per i cittadini e per lintero territorio regionale.
La UIL FPL chiede con fermezza alla Regione Basilicata di fare chiarezza senza ulteriori indugi. ARPAB ha bisogno di stabilità e continuità. I lavoratori hanno diritto a certezze. I cittadini lucani meritano un ente efficiente, moderno e credibile. La politica non può permettersi passi falsi: il futuro dellambiente e della salute pubblica non ammette vuoti di potere.
Il Segretario Generale UIL FPL Basilicata
Verrastro Giuseppe
|