La voce della Politica
20/08/2025
|A seguito dei violenti nubifragi e delle grandinate che il 16 agosto scorso hanno provocato gravi danni alle colture e alle strade rurali nei Comuni di Banzi e Genzano di Lucania, domani, giovedì 21 agosto 2025, lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Carmine Cicala, accompagnato dal Direttore generale del Dipartimento Vittorio Restaino, sarà presente nei due Comuni per incontri istituzionali e sopralluoghi.
Programma della giornata
Ore 10:30 Comune di Banzi ( presso municipio)
Incontro con il Sindaco Pasquale Caffio, gli amministratori locali, le associazioni di categoria e le aziende agricole danneggiate.
Sopralluogo nelle aree interessate dallevento atmosferico.
Ore 11:30 Comune di Genzano di Lucania (sede municipio)
Incontro con la Sindaca Viviana Cervellino, le associazioni di categoria e le aziende agricole interessate.
Approfondimento sulle misure di sostegno per le aree colpite dallevento atmosferico.
Nei prossimi giorni sarà organizzato un sopralluogo anche a Forenza, altro comune colpito dal maltempo, e un incontro con il sindaco Francesco Mastrandrea.
