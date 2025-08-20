A seguito dei violenti nubifragi e delle grandinate che il 16 agosto scorso hanno provocato gravi danni alle colture e alle strade rurali nei Comuni di Banzi e Genzano di Lucania, domani, giovedì 21 agosto 2025, lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Carmine Cicala, accompagnato dal Direttore generale del Dipartimento Vittorio Restaino, sarà presente nei due Comuni per incontri istituzionali e sopralluoghi.



Programma della giornata



 Ore 10:30  Comune di Banzi ( presso municipio)



Incontro con il Sindaco Pasquale Caffio, gli amministratori locali, le associazioni di categoria e le aziende agricole danneggiate.



Sopralluogo nelle aree interessate dallevento atmosferico.







 Ore 11:30  Comune di Genzano di Lucania (sede municipio)



Incontro con la Sindaca Viviana Cervellino, le associazioni di categoria e le aziende agricole interessate.



Approfondimento sulle misure di sostegno per le aree colpite dallevento atmosferico.



Nei prossimi giorni sarà organizzato un sopralluogo anche a Forenza, altro comune colpito dal maltempo, e un incontro con il sindaco Francesco Mastrandrea.