Esprimo la più ferma condanna per quanto accaduto a Metaponto, dove militanti di Forza Nuova hanno messo in scena un blitz davanti alla moschea del territorio, con parole e gesti che nulla hanno a che vedere con la democrazia e il rispetto della convivenza civile.



Il Partito Democratico di Basilicata ribadisce con forza che non ci può essere alcuno spazio per atti di intimidazione e propaganda xenofoba. La libertà di culto è un principio garantito dalla Costituzione, così come il rispetto della dignità di ogni persona, a prescindere dalla sua provenienza.



In un momento storico complesso, la politica ha il dovere di promuovere coesione sociale, sicurezza reale e opportunità di integrazione, non di alimentare divisioni e paure. Le istituzioni locali e nazionali devono vigilare perché episodi del genere non si ripetano e siano contrastati con la massima fermezza.



Ai cittadini e alle comunità coinvolte desidero far arrivare la mia solidarietà e la vicinanza del Partito Democratico di Basilicata. La nostra regione ha una tradizione di accoglienza e convivenza che nessuna provocazione potrà scalfire.



Lo dichiara il senatore Daniele Manca, Commissario regionale del Partito Democratico di Basilicata.





