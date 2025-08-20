Il SIFUS esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Salvo Vitale, figura simbolo dellantimafia sociale, scomparso di recente .

Amico fraterno di Peppino Impastato, con il quale fondò la storica Radio Aut, Salvo Vitale ha rappresentato per decenni una voce limpida, libera e coraggiosa contro il potere mafioso e lomertà.



In un Paese dove troppo spesso chi denuncia viene isolato o dimenticato, Vitale ha scelto la strada della denuncia pubblica, della memoria attiva e dellimpegno culturale come strumenti fondamentali per costruire una società più giusta. La sua voce non si è mai spenta, nemmeno dopo la tragica morte di Peppino: ha continuato a raccontare, insegnare, denunciare.



Il SIFUS sindacato che da sempre si batte per la legalità nei luoghi di lavoro, contro ogni forma di sfruttamento, clientelismo e mala gestione, si riconosce nei valori che Salvo Vitale ha incarnato: il coraggio della verità, la forza della parola, la coerenza dellesempio.



In un tempo in cui è facile dimenticare, il nostro compito è ricordare e continuare a lottare. La legalità non è un principio astratto, ma si pratica ogni giorno, anche attraverso la tutela dei diritti dei lavoratori, la trasparenza delle istituzioni e il rifiuto di ogni compromesso con logiche mafiose.



Alla famiglia di Salvo Vitale e a tutti coloro che portano avanti la sua eredità, va il nostro abbraccio solidale.



Che il suo esempio sia faro per le nuove generazioni.



SIFUS BASILICATA.