20/08/2025
|Nella sede della Provincia di Matera si è svolto un incontro tra il Presidente, Francesco Mancini, e i rappresentanti territoriali di CGIL, CISL, UIL.
Lincontro, richiesto dalle parti sindacali allinterno di un percorso di confronto, cui hanno partecipato anche il dirigente della Provincia, Vincenzo Pierro, e la direttrice della biblioteca Antonella Nota, ha rappresentato unimportante occasione di dialogo sulla situazione attuale in cui versa la Stigliani ed ha confermato limpegno dellEnte Provincia ad operare in sinergia con le parti sociali per individuare soluzioni condivise.
Nel corso del confronto è emersa con forza la questione della sostenibilità economica della Biblioteca provinciale: le organizzazioni sindacali hanno ribadito le difficoltà legate alla carenza di fondi per la gestione ordinaria della struttura e hanno sottolineato limportanza strategica della Stigliani come punto di riferimento culturale, educativo e sociale non solo per la cittadinanza materana ma anche per tutto il territorio provinciale.
Mancini ha evidenziato l'importanza della biblioteca per la città di Matera e la sua provincia, riconoscendo la centralità del servizio. Abbiamo lesigenza di risorse necessarie per garantire la gestione e il buon funzionamento, nonché per valorizzare il ruolo sociale e culturale della struttura, presidio fondamentale per la comunità.
Alla luce di ciò, in seguito agli interventi di tutti i presenti, il Presidente della Provincia e le parti hanno concordato sulla necessità che venga strutturato un capitolo di bilancio regionale annuale su cui destinare in maniera fissa le somme necessarie al funzionamento della struttura.
Durante il confronto, le organizzazioni sindacali hanno evidenziato, inoltre, la situazione - a 10 anni dalla legge Delrio - in cui si trova ad operare il personale della Biblioteca che, in ragione della legge regionale 49-15, è stato trasferito alla Regione Basilicata per lesercizio delle funzioni riallocate. Pertanto, diventa necessario portare a compimento il processo di trasferimento delle deleghe come prescritto dalla Delrio.
Nella fattispecie, a fronte di pensionamenti e uscite recenti, le posizioni vacanti non sono state finora ripianate riducendo così drasticamente la pianta organica originaria che si assottiglia sempre di più di anno in anno, con particolare riguardo alle professionalità specifiche che sono completamente assenti: senza un piano di reintegro, la biblioteca rischia di non poter più garantire aperture regolari, attività educative e supporto agli utenti.
E quindi necessario che la Regione doti lorganico di figure professionali qualificate anche tramite il reclutamento da graduatorie di concorsi già espletati e potenzi le altre categorie di lavoratori anche con trasferimenti di risorse umane da altri uffici regionali e/o sub-regionali.
Al termine dellincontro, che si è concluso in un clima di reciproco rispetto e collaborazione, il Presidente della Provincia e le sigle sindacali hanno convenuto di chiedere un incontro urgente con il Presidente Vito Bardi per la risoluzione delle problematiche emerse.
