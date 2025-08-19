-->

Garante regionale della Disabilità sul progetto 'B4A  Basilicata for All'

19/08/2025

"Accolgo con favore il progetto 'B4A  Basilicata for All', presentato dallassessore Francesco Cupparo e sostenuto dalla Regione Basilicata, che ha reso accessibili tre lidi lucani e punta a promuovere un turismo inclusivo, capace di coniugare sviluppo territoriale e diritti. È un segnale positivo che dimostra come laccessibilità non sia soltanto un adempimento normativo ma possa diventare una risorsa concreta per la crescita della nostra comunità". Lo dichiara Marika Padula, Garante regionale della Disabilità, che aggiunge:

"La possibilità di garantire a tutti  senza distinzioni  di vivere la bellezza del territorio in piena libertà e autonomia è un obiettivo che condivido e che considero centrale anche per la mia funzione di Garante regionale della Disabilità. Al tempo stesso, ritengo doveroso sottolineare che il turismo accessibile è solo un tassello di un impegno più ampio: occorre lavorare parallelamente per abbattere le barriere architettoniche, rafforzare i servizi scolastici e sanitari, promuovere linclusione lavorativa e costruire reali percorsi di autonomia per le persone con disabilità e per le loro famiglie".

"Il progetto B4A - prosegue la Garante - rappresenta dunque un passo avanti, ma deve essere anche lo stimolo per una visione più ambiziosa e strutturale, che sappia trasformare lattenzione verso il turismo in un modello generale di società inclusiva. Come Garante regionale della Disabilità continuerò a vigilare e a collaborare affinché questa sensibilità istituzionale, evidenziata dallassessore Cupparo, diventi parte di una strategia complessiva, capace di incidere concretamente sulla qualità della vita dei cittadini più fragili".

Laccessibilità - conclude Padula - non deve essere unisola felice limitata a pochi progetti ma la regola che orienta ogni scelta politica e amministrativa: solo così la Basilicata potrà diventare davvero una terra aperta a tutti.



