-->
|
La voce della Politica
|Cupparo: lidi accessibili a persone con disabilità
19/08/2025
|Nella stagione balneare 2025 stanno svolgendo in pieno la propria attività a Policoro, Metaponto e Maratea tre lidi accessibili a persone con disabilità. Il progetto, denominato B4A-BASILICATA FOR ALL, è sostenuto dal Dipartimento Sviluppo Economico della Regione con un investimento di circa 1,5 milioni (di cui 1.381.585.00 a carico dello Stato ed 150.000,00 a carico della Regione). Lo riferisce lassessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo sottolineando che il progetto unisce istituzioni, associazioni e operatori turistici nel segno dellinclusione e dellaccessibilità. Questo progetto è stato approvato con un avviso pubblico che fornisce incentivi per le attività turistiche nel Metapontino. È anche questo parte integrante del progetto denominato Una spiaggia per tutti sostenuto dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico FINP con sede in Roma e dalla delegazione Regionale di Basilicata, già definita in precedenza. Una spiaggia per tutti ha lobiettivo di facilitare la fruizione del mare a persone con diversa abilità motoria, utilizzando metodi e mezzi messi a disposizione dagli enti promotori delliniziativa per favorire laccoglienza turistica individuale e di gruppo, utilizzando il mare e il suo ambiente come elemento socializzante e di integrazione.
Lassessore sottolinea che questo progetto nasce con lobiettivo di valorizzare il territorio lucano attraverso percorsi, servizi e strutture pensati per garantire a tutti senza distinzioni la possibilità di vivere la bellezza della nostra regione in piena libertà e autonomia. Lobiettivo è di favorire il turismo accessibile e inclusivo nel Metapontino, attraverso azioni tese a: promuovere lofferta turistica per persone con disabilità e loro familiari, con una ricaduta economica importante sul territorio jonico e dellintera regione; realizzare infrastrutture e organizzare servizi accessibili; offrire un turismo accessibile e consentire linclusione di persone con disabilità nel mercato del lavoro nel settore turistico mediante tirocini lavorativi. Laccessibilità delle strutture ricettive è una questione fondamentale e imprescindibile per un territorio che intende investire e sviluppare un turismo rivolto a tutte le specifiche esigenze del singolo turista. La progettazione accessibile di fatto è il presupposto per lottenimento di un luogo inclusivo, ove per inclusione si intende linsieme delle azioni positive messe in campo per garantire pari opportunità. Consentire unaccessibilità che non sia solo conforme o rispettosa della legge, ma unaccessibilità che sappia essere funzionale, efficiente, comoda e soprattutto di qualità. Questo è lo scopo della idea progettuale, tentare di tracciare alcune linee guida, un modello di riferimento per operatori e progettisti affinché laccessibilità possa diventare uno stimolo, unoccasione di sviluppo e non più solo un adempimento burocratico. Il progetto intende investire dunque in un modello di accessibilità in grado di favorire laccoglienza turistica per ogni tipologia di esigenza e promuovere il territorio del Metapontino come luogo aperto a tutti.
Un modello operativo in grado evidenzia Cupparo - di esprimere le potenziali attrattive del territorio e porsi lobiettivo ultimo di poter candidare il Metapontino nel prestigioso riconoscimento europeo del Access City Award, che in Italia finora è stato riconosciuto solo ad alcune città e borghi: Milano, Firenze, Alessandria e Monteverde (Avellino). Il punto terminale che sancisce gli obiettivi relativi allaccessibilità è listituzione di un marchio di qualità regionale che, attraverso un logo, dovrà essere uno strumento di certificazione, identificativo e comunicativo in grado di trasmettere il rispetto di standard di qualità, vision e valori di strutture turistiche, commerciali, pubbliche e del terzo settore, ma anche in grado di accreditare eventi sportivi, culturali e di promozione del territorio tesi allinclusione di persone con disabilità. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, i partner di progetto hanno recepito la volontà della Divisione di Calcio a 5 della FIGC di realizzare nel Metapontino iniziative sportive per disabili da realizzare nei palazzetti dello sport di Policoro, Scanzano jonico e Bernalda.
|
archivio
|La Voce della Politica
|19/08/2025 - Garante regionale della Disabilità sul progetto 'B4A Basilicata for All'
"Accolgo con favore il progetto 'B4A Basilicata for All', presentato dallassessore Francesco Cupparo e sostenuto dalla Regione Basilicata, che ha reso accessibili tre lidi lucani e punta a promuovere un turismo inclusivo, capace di coniugare sviluppo territoriale e diritt...-->continua
|
|
|19/08/2025 - Domani evento Il coraggio della memoria. La mafia cè anche in Basilicata
Domani, 20 agosto, in Piazza Municipio a Senise, si terrà liniziativa pubblica Il coraggio della memoria. La mafia cè anche in Basilicata. Un incontro che vedrà dialogare Giovanni Impastato, fratello di Peppino e testimone instancabile dellimpegno antimaf...-->continua
|
|
|19/08/2025 - Cupparo: lidi accessibili a persone con disabilità
Nella stagione balneare 2025 stanno svolgendo in pieno la propria attività a Policoro, Metaponto e Maratea tre lidi accessibili a persone con disabilità. Il progetto, denominato B4A-BASILICATA FOR ALL, è sostenuto dal Dipartimento Sviluppo Economico della Re...-->continua
|
|
|19/08/2025 - Borse di studio e posti alloggio: la Basilicata che investe sul futuro dei giovani studenti universitari
Un segnale concreto a sostegno dei giovani lucani arriva dallAzienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU), che ha pubblicato il nuovo bando per borse di studio e posti alloggio per lanno accademico 2025/2026.
Si tratta di unopportu...-->continua
|
|
|18/08/2025 - Chiarimenti sulla presentazione del volume ''Cersosimo. La città ritrovata'
In merito alle osservazioni dellAmministrazione comunale di Cersosimo del 2 agosto 2025, è doveroso chiarire con fermezza e serenità alcuni punti.
La presentazione del volume Cersosimo. La città ritrovata a Noepoli non è stata una scelta casuale né, tan...-->continua
|
|
|18/08/2025 - Elisoccorso, 40 anni di impegno: Latronico e Spera elogiano il lavoro svolto
Quarantanni di missioni, vite salvate e interventi in condizioni estreme. Recentemente a Potenza, nella sala A della Palazzina uffici dellAzienda ospedaliera regionale San Carlo, si è svolta una cerimonia celebrativa per i 40 anni di attività del servizio di...-->continua
|
|
|17/08/2025 - ''Mogol, 89 anni a Senise: emozione e musica con la sorpresa di Al Bano''
È stata una mattinata di emozione e orgoglio quella vissuta oggi a Senise nella Sala del Complesso Monumentale San Francesco dedicata a Falcone e Borsellino, dove la comunità ha festeggiato il Maestro Mogol nel giorno del suo 89° compleanno. Una cerimonia dens...-->continua
|
|