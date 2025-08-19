Nella stagione balneare 2025 stanno svolgendo in pieno la propria attività a Policoro, Metaponto e Maratea tre lidi accessibili a persone con disabilità. Il progetto, denominato B4A-BASILICATA FOR ALL, è sostenuto dal Dipartimento Sviluppo Economico della Regione con un investimento di circa 1,5 milioni (di cui  1.381.585.00 a carico dello Stato ed  150.000,00 a carico della Regione). Lo riferisce lassessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo sottolineando che il progetto unisce istituzioni, associazioni e operatori turistici nel segno dellinclusione e dellaccessibilità. Questo progetto è stato approvato con un avviso pubblico che fornisce incentivi per le attività turistiche nel Metapontino. È anche questo parte integrante del progetto denominato Una spiaggia per tutti sostenuto dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico FINP con sede in Roma e dalla delegazione Regionale di Basilicata, già definita in precedenza. Una spiaggia per tutti ha lobiettivo di facilitare la fruizione del mare a persone con diversa abilità motoria, utilizzando metodi e mezzi messi a disposizione dagli enti promotori delliniziativa per favorire laccoglienza turistica individuale e di gruppo, utilizzando il mare e il suo ambiente come elemento socializzante e di integrazione.



Lassessore sottolinea che questo progetto nasce con lobiettivo di valorizzare il territorio lucano attraverso percorsi, servizi e strutture pensati per garantire a tutti  senza distinzioni  la possibilità di vivere la bellezza della nostra regione in piena libertà e autonomia. Lobiettivo è di favorire il turismo accessibile e inclusivo nel Metapontino, attraverso azioni tese a: promuovere lofferta turistica per persone con disabilità e loro familiari, con una ricaduta economica importante sul territorio jonico e dellintera regione; realizzare infrastrutture e organizzare servizi accessibili; offrire un turismo accessibile e consentire linclusione di persone con disabilità nel mercato del lavoro nel settore turistico mediante tirocini lavorativi. Laccessibilità delle strutture ricettive è una questione fondamentale e imprescindibile per un territorio che intende investire e sviluppare un turismo rivolto a tutte le specifiche esigenze del singolo turista. La progettazione accessibile di fatto è il presupposto per lottenimento di un luogo inclusivo, ove per inclusione si intende linsieme delle azioni positive messe in campo per garantire pari opportunità. Consentire unaccessibilità che non sia solo conforme o rispettosa della legge, ma unaccessibilità che sappia essere funzionale, efficiente, comoda e soprattutto di qualità. Questo è lo scopo della idea progettuale, tentare di tracciare alcune linee guida, un modello di riferimento per operatori e progettisti affinché laccessibilità possa diventare uno stimolo, unoccasione di sviluppo e non più solo un adempimento burocratico. Il progetto intende investire dunque in un modello di accessibilità in grado di favorire laccoglienza turistica per ogni tipologia di esigenza e promuovere il territorio del Metapontino come luogo aperto a tutti.



Un modello operativo in grado  evidenzia Cupparo - di esprimere le potenziali attrattive del territorio e porsi lobiettivo ultimo di poter candidare il Metapontino nel prestigioso riconoscimento europeo del Access City Award, che in Italia finora è stato riconosciuto solo ad alcune città e borghi: Milano, Firenze, Alessandria e Monteverde (Avellino). Il punto terminale che sancisce gli obiettivi relativi allaccessibilità è listituzione di un marchio di qualità regionale che, attraverso un logo, dovrà essere uno strumento di certificazione, identificativo e comunicativo in grado di trasmettere il rispetto di standard di qualità, vision e valori di strutture turistiche, commerciali, pubbliche e del terzo settore, ma anche in grado di accreditare eventi sportivi, culturali e di promozione del territorio tesi allinclusione di persone con disabilità. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, i partner di progetto hanno recepito la volontà della Divisione di Calcio a 5 della FIGC di realizzare nel Metapontino iniziative sportive per disabili da realizzare nei palazzetti dello sport di Policoro, Scanzano jonico e Bernalda.



