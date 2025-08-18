In merito alle osservazioni dellAmministrazione comunale di Cersosimo del 2 agosto 2025, è doveroso chiarire con fermezza e serenità alcuni punti.

La presentazione del volume Cersosimo. La città ritrovata a Noepoli non è stata una scelta casuale né, tantomeno, una decisione contro qualcuno. È stata, invece, una scelta per valorizzare lintera Valle del Sarmento, partendo proprio da Cersosimo ma collocandolo dentro un disegno più ampio, capace di restituire centralità a un territorio che merita unità e non divisioni.

Limitare levento esclusivamente a Cersosimo avrebbe significato restringere la portata del lavoro a un orizzonte locale, rischiando di ridurne la forza simbolica. Il messaggio che il volume e la giornata di studi hanno voluto trasmettere è chiaro: Cersosimo non è soltanto un borgo da celebrare, ma un modello, un prototipo culturale e sociale che può ispirare il futuro di tutti i paesi della Valle.

È per questa ragione che si è scelto Noepoli come sede della giornata di studio: non per escludere, ma per includere; non per sottrarre, ma per moltiplicare. Si è voluto dare forza a un percorso di partecipazione collettiva, affidandolo a un contesto neutrale e condiviso, dove Cersosimo fosse punto di partenza e non punto di arrivo.

Va tuttavia ricordato, per rispetto della verità, che già l11 novembre 2022 era stata formalmente richiesta via pec al Sindaco, Vicesindaco e un assessore del Comune di Cersosimo la concessione di un patrocinio morale ed economico a sostegno del progetto. Una richiesta rimasta senza alcuna risposta, senza alcun atto deliberativo, e dunque senza alcun segnale di sostegno. Una scelta precisa, che ha significato  nei fatti  snobbare e sminuire la portata di un lavoro scientifico e culturale di grande valore, poi riconosciuto anche dal Ministero della Cultura. È quindi evidente che la responsabilità di tale mancato coinvolgimento non può essere artificiosamente riversata sui curatori, ma resta interamente in capo a chi ha scelto di non sostenere liniziativa.

I campanilismi non giovano a nessuno. La storia ci insegna che quando i territori si chiudono in logiche di appartenenza, finiscono per indebolirsi. Al contrario, quando sanno superare i confini e unire le energie, riescono a crescere, ad attrarre, a trattenere risorse e persone. È questa la maturità che oggi si chiede a tutti: guardare avanti, non indietro; costruire insieme, non dividersi.

Il volume, il cui valore scientifico è stato riconosciuto e sostenuto anche dal Ministero della Cultura, non appartiene a un singolo Comune, ma ad unintera comunità, locale e nazionale, che vi ha visto unoccasione di studio, di riflessione e di proposta. Per questo motivo, ogni presentazione in Basilicata, in Italia o allestero è un ritorno positivo dimmagine non solo per Cersosimo, ma per lintera Valle del Sarmento.

È dunque tempo di sottrarsi alle polemiche sterili e di lavorare, con visione e responsabilità, per il futuro dei nostri borghi. Perché solo così Cersosimo, insieme a Noepoli e a tutti i centri della Valle, potrà essere davvero ritrovato: non come realtà isolata, ma come parte viva e protagonista di un destino comune.



I curatori del volume

Caterina Raimondi e Maurizio Lazzari