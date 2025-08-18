-->

Elisoccorso, 40 anni di impegno: Latronico e Spera elogiano il lavoro svolto

18/08/2025

Quarantanni di missioni, vite salvate e interventi in condizioni estreme. Recentemente a Potenza, nella sala A della Palazzina uffici dellAzienda ospedaliera regionale San Carlo, si è svolta una cerimonia celebrativa per i 40 anni di attività del servizio di elisoccorso. Nel corso di questi anni, dei quali 19 sotto la diretta responsabilità del nosocomio potentino e, dal 2004, sotto la gestione dellAzienda sanitaria locale, il servizio ha operato con dedizione e competenza.



Le due basi operative Hems sono attive a Potenza e a Matera e in ogni missione è presente unéquipe sanitaria specializzata, composta da un medico anestesista e un infermiere demergenza, per assicurare tempestività e massima efficacia negli interventi. Nel luglio scorso è stato compiuto un ulteriore passo: una nuova flotta di elicotteri di ultima generazione garantisce velocità, capacità operativa, affidabilità e sicurezza.



Con larrivo di mezzi di ultima generazione - ha affermato lassessore regionale alla Salute, Politiche della persona e Pnrr, Cosimo Latronico, si rafforza limpegno della Regione a garantire un servizio di emergenza-urgenza moderno ed efficiente, capace di raggiungere rapidamente ogni angolo del territorio, dal centro delle città alle aree più interne e difficili da raggiungere, offrendo sicurezza e qualità delle cure. La ricorrenza dei 40 anni dellelisoccorso in Basilicata rappresenta non solo un traguardo importante, ma anche un segno concreto della dedizione e della professionalità con cui questo servizio ha saputo crescere ed evolversi. A tutti gli operatori che in questi anni hanno contribuito con competenza, sacrificio e passione va il mio più sincero ringraziamento. È grazie a loro - ha concluso lassessore Latronico - se oggi possiamo guardare al futuro con fiducia, consapevoli di avere costruito un sistema capace di salvare vite ogni giorno.



Questi quarantanni raccontano una storia di professionalità, sacrificio e capacità di evolversi per rispondere sempre meglio ai bisogni dei cittadini, ha affermato il direttore generale dellAor San Carlo, Giuseppe Spera. Il merito va dato a tutti gli operatori sanitari che negli anni hanno contribuito: dal dottor Luigi De Trana al dottor Libero Mileti, e ai dottori Salvatore Latronico, Antonio Colangelo e Alfredo Mango. Un ruolo fondamentale ha avuto e continua ad avere anche lAzienda sanitaria locale di Potenza e il dottor Rizzo  ha concluso il direttore generale Spera  che, in un momento molto complicato per il reclutamento di specialisti, si adoperano per rendere possibile un efficace funzionamento quotidiano.




