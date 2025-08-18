-->
|
La voce della Politica
|Elisoccorso, 40 anni di impegno: Latronico e Spera elogiano il lavoro svolto
18/08/2025
|Quarantanni di missioni, vite salvate e interventi in condizioni estreme. Recentemente a Potenza, nella sala A della Palazzina uffici dellAzienda ospedaliera regionale San Carlo, si è svolta una cerimonia celebrativa per i 40 anni di attività del servizio di elisoccorso. Nel corso di questi anni, dei quali 19 sotto la diretta responsabilità del nosocomio potentino e, dal 2004, sotto la gestione dellAzienda sanitaria locale, il servizio ha operato con dedizione e competenza.
Le due basi operative Hems sono attive a Potenza e a Matera e in ogni missione è presente unéquipe sanitaria specializzata, composta da un medico anestesista e un infermiere demergenza, per assicurare tempestività e massima efficacia negli interventi. Nel luglio scorso è stato compiuto un ulteriore passo: una nuova flotta di elicotteri di ultima generazione garantisce velocità, capacità operativa, affidabilità e sicurezza.
Con larrivo di mezzi di ultima generazione - ha affermato lassessore regionale alla Salute, Politiche della persona e Pnrr, Cosimo Latronico, si rafforza limpegno della Regione a garantire un servizio di emergenza-urgenza moderno ed efficiente, capace di raggiungere rapidamente ogni angolo del territorio, dal centro delle città alle aree più interne e difficili da raggiungere, offrendo sicurezza e qualità delle cure. La ricorrenza dei 40 anni dellelisoccorso in Basilicata rappresenta non solo un traguardo importante, ma anche un segno concreto della dedizione e della professionalità con cui questo servizio ha saputo crescere ed evolversi. A tutti gli operatori che in questi anni hanno contribuito con competenza, sacrificio e passione va il mio più sincero ringraziamento. È grazie a loro - ha concluso lassessore Latronico - se oggi possiamo guardare al futuro con fiducia, consapevoli di avere costruito un sistema capace di salvare vite ogni giorno.
Questi quarantanni raccontano una storia di professionalità, sacrificio e capacità di evolversi per rispondere sempre meglio ai bisogni dei cittadini, ha affermato il direttore generale dellAor San Carlo, Giuseppe Spera. Il merito va dato a tutti gli operatori sanitari che negli anni hanno contribuito: dal dottor Luigi De Trana al dottor Libero Mileti, e ai dottori Salvatore Latronico, Antonio Colangelo e Alfredo Mango. Un ruolo fondamentale ha avuto e continua ad avere anche lAzienda sanitaria locale di Potenza e il dottor Rizzo ha concluso il direttore generale Spera che, in un momento molto complicato per il reclutamento di specialisti, si adoperano per rendere possibile un efficace funzionamento quotidiano.
