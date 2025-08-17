Raccolgo lappello lanciato dai Sindaci di Banzi e Genzano di Lucania - dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo - e chiedo al Presidente della Giunta regionale di dichiarare immediatamente lo stato di emergenza per questi Comuni e per tutti gli altri che, a seguito della ricognizione da parte del Dipartimento di Protezione Civile e del Dipartimento Agricoltura, risulteranno gravemente colpiti dalleccezionale ondata di maltempo del 15 agosto.

Le precipitazioni torrenziali, le raffiche di vento e la violenta grandinata hanno prodotto danni ingenti alle abitazioni, alle infrastrutture e alle attività agricole, compromettendo la mobilità e laccesso ai servizi essenziali. È necessario - prosegue Chiorazzo - che la Regione Basilicata si attivi subito, garantendo risorse e misure straordinarie per la sicurezza e il sostegno delle comunità colpite.

Chiorazzo ha inoltre espresso vicinanza alle popolazioni interessate e profondo cordoglio alla famiglia e alla comunità di Ferrandina per la tragica scomparsa di Nicola Pipio, vittima dellincidente di ieri, augurando una pronta guarigione ai suoi tre amici rimasti feriti.

Di fronte a eventi così drammatici - conclude Chiorazzo - serve una risposta tempestiva, allaltezza delle difficoltà che i cittadini e le amministrazioni locali stanno affrontando.