Senza volere interpretare il pensiero e le parole di S.E. Mons. Sirufo, sento tuttavia di non far cadere nel vuoto il suo appello lanciato durante lomelia della celebrazione di San Rocco a Tolve: più attenzione a chi soffre, più sostegno per il lavoro e si vada oltre la bolla dei festeggiamenti di Agosto.



Se con garbo e chiarezza S.E. Mons.Sirufo ha evidenziato quanto la parte spettacolare sia laterale alle celebrazioni dei Santi Patroni, con parole dirette ha sollecitato le Istituzioni a investire prioritariamente in luoghi e strutture che si conservino nel tempo, oltre una serata musicale.



Esattamente un mese fa avevamo chiesto di prendere in considerazione, nel rispetto dei ruoli e delle reciproche funzioni, il metodo delle intese del 2000 e del 2005 tra Regione e Conferenza Episcopale di Basilicata, poichè hanno rappresentato un passaggio importante dal punto di vista della programmazione e delle scelte che attengono alla definizione delle priorità.

A esempio, lo stesso P.O. della Val dAgri, finanziato dalle royalties petrolifere, accompagnato successivamente da norme, tra cui lart. 35 della L.R. 27/2009, ha avuto la finalità di definire percorsi e procedure, non semplici, ma forse anche utili a moltiplicare gli effetti e lequilibrio territoriale che incrocia anche altre opportunità, come lotto per mille. Cè da conservare e da valorizzare un patrimonio che nella nostra Regione ha un potente valore artistico e storico e le Istituzioni devono avere uno sguardo laico e tutelare luoghi che sostengono le comunità, in particolare se piccole, interne e marginali.



In questo contesto di programmazione e di auspicabili rinnovate intese - conclude Lacorazza - sarebbe opportuno, a distanza di 25 anni dalla Legge Turco, la 328/2000, considerare il ruolo sociale degli oratori (legge 206/2003 e L.R. 47/2018) coinvolgendo il mondo del terzo settore, e in particolare nella copro­grammazione e coprogettazione ai sensi dellart. 55 del D.lgs. 117/2017.