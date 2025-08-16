-->
|Tragedia di Ferragosto a Ferrandina: il cordoglio del Consigliere Regionale Michele Casino
16/08/2025
|Con profondo dolore e sincera commozione, esprimo la mia più sentita vicinanza alla comunità di Ferrandina, colpita oggi da una tragedia che ha spezzato la vita di un giovane , Nicola Pipio, e ha gravemente ferito altri tre ragazzi.
La notizia del terribile incidente, avvenuto nel pomeriggio di Ferragosto quando una quercia abbattuta dal maltempo si è abbattuta sull'auto su cui viaggiavano quattro giovani amici di ritorno da un picnic, ha scosso profondamente tutta la nostra regione.
In questo momento di immenso dolore, il mio pensiero va innanzitutto alla famiglia di Nicola Pipio, e alle famiglie degli altri tre ragazzi.
Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ai sanitari del 118 e a tutti i soccorritori che sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente con professionalità e dedizione, operando in condizioni difficili per estrarre i feriti dall'abitacolo distrutto.
Ferrandina oggi piange, e con essa tutta la Basilicata. Ma proprio nei momenti più bui emerge la forza di una comunità unita, capace di stringersi attorno a chi soffre e di trasformare il dolore in solidarietà concreta.
Alle famiglie colpite da questo lutto e a tutta la comunità ferrandinese va la mia più sincera vicinanza.
Michele Casino, Consigliere Regionale del Gruppo Misto
