Il prossimo 17 agosto, alle ore 11 in Piazza Municipio a Senise, la città renderà omaggio al Maestro Mogol in occasione dei suoi 89 anni. Allevento, promosso dalla Vice Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata in collaborazione con lAmministrazione comunale di Senise, saranno presenti il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, la Sindaco di Senise, Eleonora Castronuovo, e le autorità civili, religiose e militari locali.

È un segno di affetto e di riconoscenza da parte dei senisesi - dichiara il Vice Presidente Chiorazzo - per una carriera straordinaria e per ciò che il Maestro ha rappresentato, scoprendo e valorizzando tanti giovani talenti italiani e lucani. Tra questi, la cantautrice lucana Arisa, affermata artista di fama nazionale, ed i giovani cantanti emergenti senisesi Antonio Ricciardi, Niccolò Marcone e Rocco Amendolara, formatisi alla Scuola di Musica di Mogol grazie al programma Residenze Musicali, finanziato negli anni scorsi dalla Regione Basilicata.

Esprimo profonda gratitudine al Maestro - prosegue Chiorazzo - per aver scelto di festeggiare il suo compleanno nella nostra Senise e per tutto quello che rappresenta, sul piano culturale e musicale, per lItalia e per la Basilicata. La sua geniale intuizione di accompagnare le nuove generazioni nel proprio percorso di crescita artistica è la sua cifra distintiva, frutto di un impegno costante nel promuovere il talento e larte.

Giulio Rapetti Mogol, nato a Milano nel 1936, è considerato uno dei più grandi autori della musica italiana. Ha scritto testi che hanno fatto la storia della canzone, collaborando con artisti come Lucio Battisti, Mina, Adriano Celentano e molti altri. Oltre alla sua carriera artistica, ha dedicato grande impegno alla formazione musicale, fondando il Centro Europeo di Toscolano (CET), punto di riferimento per giovani autori, compositori e interpreti.

Nel pomeriggio, il Maestro sarà a Latronico per ricevere un prestigioso premio dal Sindaco Fausto De Maria, ulteriore testimonianza del profondo legame tra la Basilicata e una delle figure più amate e influenti della musica italiana.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento speciale di festa e gratitudine, per condividere insieme al Maestro un traguardo importante e unemozione che resterà nel cuore di tutti.