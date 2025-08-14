-->
|
La voce della Politica
|Chiorazzo su Mogol a Senise per i suoi 89 anni.
14/08/2025
|Il prossimo 17 agosto, alle ore 11 in Piazza Municipio a Senise, la città renderà omaggio al Maestro Mogol in occasione dei suoi 89 anni. Allevento, promosso dalla Vice Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata in collaborazione con lAmministrazione comunale di Senise, saranno presenti il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, la Sindaco di Senise, Eleonora Castronuovo, e le autorità civili, religiose e militari locali.
È un segno di affetto e di riconoscenza da parte dei senisesi - dichiara il Vice Presidente Chiorazzo - per una carriera straordinaria e per ciò che il Maestro ha rappresentato, scoprendo e valorizzando tanti giovani talenti italiani e lucani. Tra questi, la cantautrice lucana Arisa, affermata artista di fama nazionale, ed i giovani cantanti emergenti senisesi Antonio Ricciardi, Niccolò Marcone e Rocco Amendolara, formatisi alla Scuola di Musica di Mogol grazie al programma Residenze Musicali, finanziato negli anni scorsi dalla Regione Basilicata.
Esprimo profonda gratitudine al Maestro - prosegue Chiorazzo - per aver scelto di festeggiare il suo compleanno nella nostra Senise e per tutto quello che rappresenta, sul piano culturale e musicale, per lItalia e per la Basilicata. La sua geniale intuizione di accompagnare le nuove generazioni nel proprio percorso di crescita artistica è la sua cifra distintiva, frutto di un impegno costante nel promuovere il talento e larte.
Giulio Rapetti Mogol, nato a Milano nel 1936, è considerato uno dei più grandi autori della musica italiana. Ha scritto testi che hanno fatto la storia della canzone, collaborando con artisti come Lucio Battisti, Mina, Adriano Celentano e molti altri. Oltre alla sua carriera artistica, ha dedicato grande impegno alla formazione musicale, fondando il Centro Europeo di Toscolano (CET), punto di riferimento per giovani autori, compositori e interpreti.
Nel pomeriggio, il Maestro sarà a Latronico per ricevere un prestigioso premio dal Sindaco Fausto De Maria, ulteriore testimonianza del profondo legame tra la Basilicata e una delle figure più amate e influenti della musica italiana.
La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento speciale di festa e gratitudine, per condividere insieme al Maestro un traguardo importante e unemozione che resterà nel cuore di tutti.
|
archivio
|La Voce della Politica
|14/08/2025 - Chiorazzo su Mogol a Senise per i suoi 89 anni.
Il prossimo 17 agosto, alle ore 11 in Piazza Municipio a Senise, la città renderà omaggio al Maestro Mogol in occasione dei suoi 89 anni. Allevento, promosso dalla Vice Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata in collaborazione con lAmministrazione comunale di S...-->continua
|
|
|14/08/2025 - Lavoratrici SLEM a Senise senza 14esima. Nota del SIFUS
Il SIFUS Basilicata denuncia con forza lennesima mancanza di rispetto nei confronti delle lavoratrici della mensa scolastica del Comune di Senise da parte della ditta SLEM, per la mancata erogazione della 14ª mensilità, nonostante gli obblighi contrattuali e...-->continua
|
|
|14/08/2025 - Incendio su Pollino, aggiornamento da sindaco di Mormanno
Questa mattina sul campo sono operative due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e una squadra dei Carabinieri Forestali della Stazione di Mormanno.
Nonostante il pre-allerta di ieri per lintervento aereo, la Sala Operativa di Germaneto ha...-->continua
|
|
|14/08/2025 - Ferragosto negli agriturismi lucani: tutto esaurito e cucina contadina protagonista
Ferragosto negli agriturismi lucani fa registrare il tutto esaurito: da tre giorni le prenotazioni per il tradizionale pasto ferragostano della cucina contadina sono chiuse. Menù fissi tra 40 e 65 euro, con antipasti a volontà, pasta fatta in casa, grigliate...-->continua
|
|
|14/08/2025 - Assessore Cupparo a Premio Somma a Tursi
Per lAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ieri a Tursi ha ricevuto, come imprenditore, il Premio intitolato a Faustino Somma la partecipazione al talk su turismo, sviluppo economico, scuola, sport, formazione è stata lopportunità per i...-->continua
|
|
|13/08/2025 - SIFUS Basilicata: ''Stabilizzare i forestali per prevenire incendi''
Il SIFUS (Sindacato Fondato sull Unità e la Stabilizzazione) Basilicata esprime profonda preoccupazione per i numerosi incendi che stanno colpendo il territorio lucano in queste settimane. Nonostante la natura dolosa di molti di questi roghi, è evidente come...-->continua
|
|
|13/08/2025 - Tiera, Galella (FdI): ''Potenza non ha bisogno di illusioni in brecciolino''
"Il sindaco Telesca aveva promesso tempi giapponesi per la bretella alternativa al viadotto Tiera, ma la realtà, purtroppo, è ben diversa. Altro che opera dingegneria modello Tokyo: ci troviamo davanti ad un tracciato in semplice brecciolino, in misto, senz...-->continua
|
|