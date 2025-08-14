-->
14/08/2025
|Per lAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ieri a Tursi ha ricevuto, come imprenditore, il Premio intitolato a Faustino Somma la partecipazione al talk su turismo, sviluppo economico, scuola, sport, formazione è stata lopportunità per illustrare gli ultimi Avvisi Pubblici approvati in Giunta. Tra i più significativi l Avviso rivolto alle imprese del settore turistico per il potenziamento e la qualificazione dellofferta ricettiva e della ristorazione con una dotazione finanziaria complessiva dellintervento è pari a 15 milioni di euro. Nello specifico, 10 milioni saranno destinati al rafforzamento delle strutture alberghiere ed extralberghiere, mentre 5 milioni andranno a beneficio delle strutture della ristorazione, sia in connessione con attività ricettive esistenti, sia autonome. In piena stagione turistica ha detto Cupparo - vogliamo incoraggiare i nostri operatori a investire nella qualità dellospitalità, che rappresenta un tratto distintivo apprezzato da chi sceglie la Basilicata come meta di soggiorno. Le risorse stanziate offrono unoccasione concreta per qualificare lofferta, creare nuovi posti letto e incentivare nuova occupazione nel comparto. Per la scuola, la Giunta regionale ha approvato lAvviso pubblico Piano edilizia scolastica, finanziato con 9,5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 ed ha dato il via libera anche allAvviso Laboratori Stem, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro. Stiamo mettendo la scuola al centro delle nostre politiche. Dopo aver investito nella sicurezza e nella qualità degli edifici scolastici, - ha aggiunto Cupparo - diamo un segnale forte anche sul piano della didattica e dellinnovazione. I laboratori Stem che finanzieremo serviranno a colmare il divario digitale e a rafforzare le competenze dei nostri giovani, rendendoli più competitivi e protagonisti del futuro. Non è solo un intervento tecnico ma un investimento educativo e sociale. Vogliamo far emergere i talenti, stimolare la curiosità scientifica, accendere nuove vocazioni. E sono particolarmente soddisfatto dei risultati degli esami di secondaria superiore: tutti i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono stati promossi, in 163 hanno ottenuto anche la lode.
Per lo Sport limporto di spesa complessivo dellA.P. Infra Sport per la presentazione e selezione di operazioni di rigenerazione e riqualificazione di impianti sportivi esistenti è di circa 17,5 milioni di euro per finanziare 40 progetti. La Regione ha detto lassessore - intende dare risposte soprattutto alla crescente domanda di pratica sportiva ad ogni livello come un importante strumento di partecipazione, aggregazione e crescita giovanile, benessere e coesione sociale.
Nel suo intervento Cupparo, tra laltro, ha detto: Credo che anche in questo modo si può ricordare l idea di sviluppo territoriale di Faustino Somma, uno dei pionieri del progresso industriale della Basilicata lasciando segni di unintesa attività che ha spaziato in tanti campi non solo dellimprenditoria e della finanza. Per continuare ad alimentare la speranza di progresso che Somma ha rappresentato anche attraverso la ricerca di un rapporto positivo tra città capoluogo e periferia, valore che oggi affannosamente cerchiamo di portare avanti specie per far pesare di più tutte le periferie della nostra regione, dobbiamo investire nei giovani, incoraggiarli e formali per lautoimprenditoria. Per questo ribadisco la volontà del Dipartimento e della Giunta a venire incontro alle esigenze dei giovani imprenditori che resistono ai venti di crisi e sono decisi a svolgere un ruolo di protagonismo per il benessere delle nostre popolazioni. Le aziende sono fatte di persone come Somma ci ha insegnato e i giovani e le donne sono fondamentali al futuro della nostra imprenditoria.
