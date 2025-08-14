-->

Assessore Cupparo a Premio Somma a Tursi

14/08/2025

Per lAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo  che ieri a Tursi ha ricevuto, come imprenditore, il Premio intitolato a Faustino Somma  la partecipazione al talk su turismo, sviluppo economico, scuola, sport, formazione è stata lopportunità per illustrare gli ultimi Avvisi Pubblici approvati in Giunta. Tra i più significativi l Avviso rivolto alle imprese del settore turistico per il potenziamento e la qualificazione dellofferta ricettiva e della ristorazione con una dotazione finanziaria complessiva dellintervento è pari a 15 milioni di euro. Nello specifico, 10 milioni saranno destinati al rafforzamento delle strutture alberghiere ed extralberghiere, mentre 5 milioni andranno a beneficio delle strutture della ristorazione, sia in connessione con attività ricettive esistenti, sia autonome. In piena stagione turistica  ha detto Cupparo - vogliamo incoraggiare i nostri operatori a investire nella qualità dellospitalità, che rappresenta un tratto distintivo apprezzato da chi sceglie la Basilicata come meta di soggiorno. Le risorse stanziate offrono unoccasione concreta per qualificare lofferta, creare nuovi posti letto e incentivare nuova occupazione nel comparto. Per la scuola, la Giunta regionale ha approvato lAvviso pubblico Piano edilizia scolastica, finanziato con 9,5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 ed ha dato il via libera anche allAvviso Laboratori Stem, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro. Stiamo mettendo la scuola al centro delle nostre politiche. Dopo aver investito nella sicurezza e nella qualità degli edifici scolastici, - ha aggiunto Cupparo - diamo un segnale forte anche sul piano della didattica e dellinnovazione. I laboratori Stem che finanzieremo serviranno a colmare il divario digitale e a rafforzare le competenze dei nostri giovani, rendendoli più competitivi e protagonisti del futuro. Non è solo un intervento tecnico ma un investimento educativo e sociale. Vogliamo far emergere i talenti, stimolare la curiosità scientifica, accendere nuove vocazioni. E sono particolarmente soddisfatto dei risultati degli esami di secondaria superiore: tutti i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono stati promossi, in 163 hanno ottenuto anche la lode.
Per lo Sport limporto di spesa complessivo dellA.P. Infra Sport  per la presentazione e selezione di operazioni di rigenerazione e riqualificazione di impianti sportivi esistenti  è di circa 17,5 milioni di euro per finanziare 40 progetti. La Regione  ha detto lassessore - intende dare risposte soprattutto alla crescente domanda di pratica sportiva ad ogni livello come un importante strumento di partecipazione, aggregazione e crescita giovanile, benessere e coesione sociale.
Nel suo intervento Cupparo, tra laltro, ha detto: Credo che anche in questo modo si può ricordare l idea di sviluppo territoriale di Faustino Somma, uno dei pionieri del progresso industriale della Basilicata lasciando segni di unintesa attività che ha spaziato in tanti campi non solo dellimprenditoria e della finanza. Per continuare ad alimentare la speranza di progresso che Somma ha rappresentato anche attraverso la ricerca di un rapporto positivo tra città capoluogo e periferia, valore che oggi affannosamente cerchiamo di portare avanti specie per far pesare di più tutte le periferie della nostra regione, dobbiamo investire nei giovani, incoraggiarli e formali per lautoimprenditoria. Per questo ribadisco la volontà del Dipartimento e della Giunta a venire incontro alle esigenze dei giovani imprenditori che resistono ai venti di crisi e sono decisi a svolgere un ruolo di protagonismo per il benessere delle nostre popolazioni. Le aziende sono fatte di persone come Somma ci ha insegnato e i giovani e le donne sono fondamentali al futuro della nostra imprenditoria.



