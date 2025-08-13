-->
13/08/2025
|Il SIFUS (Sindacato Fondato sull Unità e la Stabilizzazione) Basilicata esprime profonda preoccupazione per i numerosi incendi che stanno colpendo il territorio lucano in queste settimane. Nonostante la natura dolosa di molti di questi roghi, è evidente come lattività dei lavoratori forestali sia centrale per contrastare le fiamme e tutelare lambiente.
Pina De Donato, Segretaria Regionale del SIFUS Basilicata, sottolinea:
"I forestali, pur essendo lavoratori a tempo determinato, rappresentano una risorsa fondamentale per la salvaguardia del nostro territorio. Ogni anno affrontano emergenze con professionalità e spirito di sacrificio, nonostante le incertezze contrattuali e la mancanza di stabilità occupazionale. È tempo che la politica prenda atto dellimportanza della loro funzione e agisca concretamente per la loro stabilizzazione."
Il SIFUS, da sempre in prima linea per la difesa dei diritti dei forestali, rinnova il proprio impegno per ottenere la stabilizzazione dei lavoratori del comparto. Solo con personale stabile e formato si può garantire una vera prevenzione e una manutenzione efficace del territorio, contrastando alla radice il rischio di incendi e dissesto idrogeologico.
"Prevenire significa investire nella forza lavoro prosegue De Donato non solo per spegnere gli incendi, ma per evitarli, con una programmazione seria, un presidio continuo del territorio e una valorizzazione delle professionalità esistenti."
Il SIFUS Basilicata invita le istituzioni regionali e nazionali ad assumersi le proprie responsabilità e ad avviare con urgenza un confronto serio sulla stabilizzazione dei lavoratori forestali, nellinteresse dellambiente, della sicurezza pubblica e dello sviluppo sostenibile del territorio lucano.
