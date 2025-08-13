-->
13/08/2025
|Il Gruppo Consiliare di Basilicata Casa Comune in Consiglio Regionale promuove, a Senise, tre serate di incontro e dibattito pubblico per riportare la politica tra la gente, nelle piazze, affrontando temi cruciali per la Basilicata insieme a protagonisti della scena politica e culturale nazionale e regionale.
Si partirà il 20 agosto, alle ore 21.00 in Piazza Municipio, con Il coraggio della memoria. La mafia cè anche in Basilicata, un dialogo aperto tra Giovanni Impastato, fratello di Peppino e testimone instancabile dellimpegno antimafia, il giornalista Paolo Borrometi, sotto scorta per le sue inchieste sulla criminalità organizzata, e Angelo Chiorazzo, Presidente di Basilicata Casa Comune.
Il 30 agosto, alle ore 18.30, sarà la volta di La politica e il bene comune: quale futuro per la Basilicata?, che vedrà confrontarsi S.E. Mons. Vincenzo Orofino, i due già presidenti della Regione Basilicata Tonio Boccia e Filippo Bubbico, e Angelo Chiorazzo. Un confronto sul significato della buona politica come atto di responsabilità verso il territorio e le future generazioni, a partire dallesperienza di governo delle risorse ambientali e dalla necessità di difenderle oggi per garantire sviluppo e crescita alla Basilicata.
La rassegna si concluderà il 31 agosto, sempre alle ore 18.30, con Ascolto, visione e programmazione: costruiamo una sanità nuova. In questa occasione, Gianni Vizziello, Franco Dimona, Aldo Cammarota, Angelo Sigillito e Giovanni Asprella, del Dipartimento Salute di Basilicata Casa Comune, dialogheranno con alcuni tra i migliori professionisti e manager della sanità lucana per costruire, insieme ai cittadini, proposte concrete in grado di garantire un sistema sanitario pubblico, efficiente e di qualità. A fare gli onori di casa nei tre appuntamenti sarà il Sindaco della Città di Senise, Eleonora Castronuovo.
Abbiamo voluto animare dibattiti tra la gente su questioni che i cittadini toccano con mano, dal governo delle risorse territoriali per garantire sviluppo e crescita, a una sanità che funzioni, fino a un confronto schietto sulla legalità e sulla mafia, presente anche nella nostra regione. La serata inaugurale del 20 agosto sarà dedicata alla memoria, alla legalità e al coraggio civile - sottolinea Chiorazzo - perché parlare di mafia in Basilicata non significa fare allarmismo, ma riconoscere la realtà, avere il coraggio di guardarla in faccia e costruire insieme gli anticorpi culturali e sociali per combatterla. Sarà loccasione per ricordare le vittime, sostenere chi combatte in prima linea e riaffermare il valore della legalità come fondamento di una democrazia viva e partecipata.
Basilicata Casa Comune invita tutti a partecipare e a contribuire con idee e proposte. Perché la politica vera si fa in mezzo alle persone, con ascolto, passione e responsabilità.
|