Tra vicoli illuminati, profumi avvolgenti e il rosso vivo dei peperoni appesi alle balconate, Senise si è vestita a festa per U Strittul ru Zafaran. Un evento che è una celebrazione gastronomica, ma anche un viaggio nel cuore pulsante della cultura lucana.



Il peperone di Senise IGP non è solo un prodotto deccellenza: è il simbolo di un territorio che sa unire tradizione, cultura e comunità. Così lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha salutato la comunità senisese durante la sua visita, accolto dagli amici dellAssociazione Sviluppo Storico Ambientale che, con passione e tenacia, custodiscono e tramandano questa storia.



Latronico ha ricordato che scoprire i temi identitari, valorizzare le capacità produttive, rigenerare le comunità e rafforzare il sentimento di coesione sono tappe fondamentali per la resilienza e lo sviluppo dei nostri paesi. Qui a Senise - ha aggiunto - vediamo come la tradizione possa trasformarsi in energia viva per il futuro, capace di attrarre visitatori, generare economia e alimentare lorgoglio di appartenenza.



Passeggiando tra gli stand, lassessore ha incontrato produttori, artigiani e cittadini, testimoniando con la sua presenza limportanza di un evento che, anno dopo anno, è diventato un punto di riferimento non solo per la Basilicata, ma per tutti gli amanti della cultura enogastronomica italiana.



Un plauso sincero - ha concluso - a chi rende possibile tutto questo, trasformando un frutto della terra in un racconto che parla di radici, bellezza e futuro condiviso.



