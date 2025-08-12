Oggi, nellanniversario della scomparsa di Gaetano Nino Michetti, vogliamo ricordare - sottolinea lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico - una figura che ha segnato profondamente la storia politica, istituzionale e culturale della nostra regione.



Michetti fu eletto presidente della Giunta regionale il 12 maggio 1985. Guidò la Regione per cinque anni, fino al 7 maggio 1990, affrontando con rigore le sfide fondamentali: sviluppo, lavoro, infrastrutture, risorse idriche, trasformazione produttiva e culturale.



Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo - continua Latronico - ricorda la sua autorevolezza e la visione limpida con cui affrontava temi centrali per la Basilicata. Fu un amministratore dal grande spessore umano e politico, capace di pensare al futuro della nostra regione con equilibrio.



Oltre al suo ruolo politico, Michetti è stato un educatore appassionato, preside e insegnante stimato, mentore di generazioni nelle scuole lucane. Lo ricordiamo non solo per i programmi e le riforme che lo videro protagonista, ma anche per la dedizione con cui plasmava le giovani menti e formava cittadini consapevoli. Alla sua famiglia e ai suoi amici - conclude Latronico - va il pensiero della Regione Basilicata, unito al nostro imperituro e grato ricordo.



