-->
|
La voce della Politica
|Latronico ricorda Gaetano Michetti
12/08/2025
|Oggi, nellanniversario della scomparsa di Gaetano Nino Michetti, vogliamo ricordare - sottolinea lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico - una figura che ha segnato profondamente la storia politica, istituzionale e culturale della nostra regione.
Michetti fu eletto presidente della Giunta regionale il 12 maggio 1985. Guidò la Regione per cinque anni, fino al 7 maggio 1990, affrontando con rigore le sfide fondamentali: sviluppo, lavoro, infrastrutture, risorse idriche, trasformazione produttiva e culturale.
Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo - continua Latronico - ricorda la sua autorevolezza e la visione limpida con cui affrontava temi centrali per la Basilicata. Fu un amministratore dal grande spessore umano e politico, capace di pensare al futuro della nostra regione con equilibrio.
Oltre al suo ruolo politico, Michetti è stato un educatore appassionato, preside e insegnante stimato, mentore di generazioni nelle scuole lucane. Lo ricordiamo non solo per i programmi e le riforme che lo videro protagonista, ma anche per la dedizione con cui plasmava le giovani menti e formava cittadini consapevoli. Alla sua famiglia e ai suoi amici - conclude Latronico - va il pensiero della Regione Basilicata, unito al nostro imperituro e grato ricordo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|12/08/2025 - Latronico ricorda Gaetano Michetti
Oggi, nellanniversario della scomparsa di Gaetano Nino Michetti, vogliamo ricordare - sottolinea lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico - una figura che ha segnato profondamente la storia politica, istituzionale e culturale della nostra regione.
Mi...-->continua
|
|
|12/08/2025 - Cupparo: peperone Igp di Senise simbolo di identità
Il successo di pubblico e di interesse della XXIII edizione di U Strittul ru Zafaran, a Senise, è la riprova di come il peperone IGP nel corso di questi anni sia diventato simbolo di identità, orgoglio di unintera comunità, prodotto principale di reddito e...-->continua
|
|
|12/08/2025 - Viadotto Tiera, Cavallo (Cisl): 'Serve un piano straordinario di manutenzione'
«Il caso del viadotto Tiera ha riacceso i riflettori su un tema che come Cisl denunciamo da anni: la sicurezza delle infrastrutture viarie non può essere lasciata al caso, né affrontata solo in seguito al verificarsi di emergenze». È quanto afferma il segretar...-->continua
|
|
|12/08/2025 - Visita ispettiva al Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio
Lo scorso 11 agosto la Consigliera regionale del M5S, Alessia Araneo e la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della provincia di Potenza, Carmen D'Anzi, si sono recate entrambe presso il CPR di Palazzo San Gervasio effettuando un ...-->continua
|
|
|11/08/2025 - Viadotto Tiera, Giordano: 'Presunta anomalia costruttiva'
Dallimprovvisa frattura del ponte lungo la SP ex SS93 Appulo - Lucana, progettato e realizzato da Anas nel 1978, si evince unanomalia costruttiva. È quanto emerso da una prima verifica tecnica dellUfficio Viabilità della Provincia di Potenza che, dopo i so...-->continua
|
|
|11/08/2025 - Pepe: lavoriamo con spirito di solidarietà istituzionale
Siamo stati in contatto sin da subito con il Rfi, con la Provincia e con il Comune di Potenza per monitorare il movimento del viadotto Tiera e prendere tutte le misure urgenti in modo da mettere in sicurezza la vita delle persone. Questa è stata la decisione...-->continua
|
|
|11/08/2025 - PSR Basilicata, oltre 6,5 milioni di euro per le infrastrutture irrigue
Con la Determina Dirigenziale n. 793 del 7 agosto 2025, la Regione Basilicata ha approvato gli elenchi definitivi delle domande di sostegno relative al bando pubblico Investimenti nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo, allammodernamento ed alladegua...-->continua
|
|