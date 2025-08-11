-->
|
La voce della Politica
|PSR Basilicata, oltre 6,5 milioni di euro per le infrastrutture irrigue
11/08/2025
|Con la Determina Dirigenziale n. 793 del 7 agosto 2025, la Regione Basilicata ha approvato gli elenchi definitivi delle domande di sostegno relative al bando pubblico Investimenti nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo, allammodernamento ed alladeguamento dellagricoltura (Intervento 4.3.2 del PSR Basilicata 2014-2022).
Il provvedimento, che rientra nella Misura 4, destina complessivamente 6,5 milioni di euro risorse interamente a carico del Programma di Sviluppo Rurale e quindi senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale al miglioramento e potenziamento delle infrastrutture irrigue strategiche della regione.
Le 7 domande ammesse e finanziabili riguardano interventi finalizzati ad aumentare la capacità di accumulo e lefficienza nella gestione della risorsa idrica, migliorare e recuperare lefficienza di infrastrutture esistenti (invasi e reti derivate) e realizzare nuovi bacini di accumulo.
Gli investimenti che interesseranno, tra gli altri, linvaso di Monte Cotugno e le linee di adduzione dei sistemi irrigui dellAgri, Sauro, Ofanto, Sinni e Basento-Bradano mirano ad affrontare in modo strutturale le criticità legate alla disponibilità dacqua per lagricoltura lucana.
Si tratta di un passo concreto e strategico per il futuro dellagricoltura lucana ha dichiarato lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala. Con questo intervento, non solo vengono messe a disposizione risorse importanti, ma viene garantito che ogni euro sia destinato a rafforzare la resilienza del nostro sistema irriguo e la capacità di risposta alle sfide climatiche.
Lassessore ha concluso: Grazie a questi investimenti, entro la fine dellanno potremo disporre di infrastrutture più moderne, efficienti e capaci di accumulare più acqua, assicurando così agli agricoltori lucani maggiori garanzie per le loro produzioni, anche nei periodi di siccità.
|
archivio
|La Voce della Politica
|11/08/2025 - Viadotto Tiera, Giordano: 'Presunta anomalia costruttiva'
Dallimprovvisa frattura del ponte lungo la SP ex SS93 Appulo - Lucana, progettato e realizzato da Anas nel 1978, si evince unanomalia costruttiva. È quanto emerso da una prima verifica tecnica dellUfficio Viabilità della Provincia di Potenza che, dopo i sopralluoghi espl...-->continua
|
|
|11/08/2025 - Pepe: lavoriamo con spirito di solidarietà istituzionale
Siamo stati in contatto sin da subito con il Rfi, con la Provincia e con il Comune di Potenza per monitorare il movimento del viadotto Tiera e prendere tutte le misure urgenti in modo da mettere in sicurezza la vita delle persone. Questa è stata la decisione...-->continua
|
|
|11/08/2025 - PSR Basilicata, oltre 6,5 milioni di euro per le infrastrutture irrigue
Con la Determina Dirigenziale n. 793 del 7 agosto 2025, la Regione Basilicata ha approvato gli elenchi definitivi delle domande di sostegno relative al bando pubblico Investimenti nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo, allammodernamento ed alladegua...-->continua
|
|
|11/08/2025 - Il Pd di Rotonda su sanità, viabilità e dintorni
Il segretario ed i componenti del Direttivo del Pd di Rotonda prendono atto della presa di posizione sia dei sindacati pensionati, CGIL CISL e UIL, che, soprattutto, dellinterrogazione parlamentare del senatore Daniele Manca, attuale commissario regionale del...-->continua
|
|
|9/08/2025 - Un ponte tra la Basilicata e lIndia
LIndian Day del 26° Lucania Film Festival, realizzato in collaborazione con lAmbasciata dellIndia in Italia, si conferma come un esempio straordinario di dialogo interculturale, unendo due mondi apparentemente lontani ma profondamente legati da una passione...-->continua
|
|
|9/08/2025 - Il collettivo "Teng la guerrn cap" ospita l'attivista Tony La Piccirella
Il collettivo "Teng la guerrn cap" ospita Tony La Piccirella attivista e membro della Freedom Flotilla Italia
Il collettivo "Teng la guerrn cap", con il supporto e lospitalità del TAM Tower Art Museum, è lieto di invitarvi a un incontro pubblico con...-->continua
|
|
|9/08/2025 - ''La crisi idrica, un problema che coinvolge tutti''
La crisi idrica in Italia è diventato un tema prioritario, causato da una combinazione di fattori climatici e antropici. Nella stessa regione Basilicata, ricca di risorse idriche superficiali e sotterranee, si può iniziare a parlare di crisi e non più di event...-->continua
|
|