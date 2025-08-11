-->

PSR Basilicata, oltre 6,5 milioni di euro per le infrastrutture irrigue

11/08/2025

Con la Determina Dirigenziale n. 793 del 7 agosto 2025, la Regione Basilicata ha approvato gli elenchi definitivi delle domande di sostegno relative al bando pubblico Investimenti nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo, allammodernamento ed alladeguamento dellagricoltura (Intervento 4.3.2 del PSR Basilicata 2014-2022).

Il provvedimento, che rientra nella Misura 4, destina complessivamente 6,5 milioni di euro  risorse interamente a carico del Programma di Sviluppo Rurale e quindi senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale  al miglioramento e potenziamento delle infrastrutture irrigue strategiche della regione.

Le 7 domande ammesse e finanziabili riguardano interventi finalizzati ad aumentare la capacità di accumulo e lefficienza nella gestione della risorsa idrica, migliorare e recuperare lefficienza di infrastrutture esistenti (invasi e reti derivate) e realizzare nuovi bacini di accumulo.

Gli investimenti  che interesseranno, tra gli altri, linvaso di Monte Cotugno e le linee di adduzione dei sistemi irrigui dellAgri, Sauro, Ofanto, Sinni e Basento-Bradano  mirano ad affrontare in modo strutturale le criticità legate alla disponibilità dacqua per lagricoltura lucana.

Si tratta di un passo concreto e strategico per il futuro dellagricoltura lucana  ha dichiarato lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala. Con questo intervento, non solo vengono messe a disposizione risorse importanti, ma viene garantito che ogni euro sia destinato a rafforzare la resilienza del nostro sistema irriguo e la capacità di risposta alle sfide climatiche.

Lassessore ha concluso: Grazie a questi investimenti, entro la fine dellanno potremo disporre di infrastrutture più moderne, efficienti e capaci di accumulare più acqua, assicurando così agli agricoltori lucani maggiori garanzie per le loro produzioni, anche nei periodi di siccità.




