La voce della Politica
Il Pd di Rotonda su sanità, viabilità e dintorni
11/08/2025
|Il segretario ed i componenti del Direttivo del Pd di Rotonda prendono atto della presa di posizione sia dei sindacati pensionati, CGIL CISL e UIL, che, soprattutto, dellinterrogazione parlamentare del senatore Daniele Manca, attuale commissario regionale del Pd, che evidenziano la grave situazione di disagio che stanno vivendo numerosi cittadini della Valle del Mercure relativamente allassistenza medico generica. In merito, si attendono con attenzione gli sviluppi che naturalmente riguardano lambito della Regione Basilicata e la stessa Azienda Sanitaria di Potenza.
Il segretario del Pd di Rotonda, Massimo Di Sanzo, comunica che ad alcune polemiche a mezzaria, riferite al recente passato, si risponderà al momento opportuno. Ma, prossimamente, il circolo rotondese del pd riprenderà, sempre con spirito costruttivo, la tematica della viabilità comunale e provinciale. A proposito di quella provinciale, si ricorda che negli ultimi giorni dello scorso mese di aprile, proprio il segretario Di Sanzo, assieme al consigliere regionale Lacorazza, si erano recati presso la Provincia di Potenza per incontrare il dirigente del settore viabilità, era presente anche il consigliere provinciale Pappalardo. Il tema era stato focalizzato soprattutto su tempi e modalità di riapertura della Sp28 calabra: arteria fondamentale di collegamento allA2 del Mediterraneo e che nella filosofia della Galdo Pollino - e quindi di un percorso alternativo al tratto autostradale che separa Lauria Sud da Campotense - assume un ruolo molto importante.
Le risposte sono però state parziali ed interlocutorie, soprattutto quelle relative la messa in sicurezza del costone che insiste sul ponte Valle. Per cui, questo discorso è da riprendere sollecitamente poiché, come detto allora, fare turismo con due provinciali chiuse diventa davvero molto problematico. Infine, giova ricordare il ruolo del Pd locale, a cominciare dallex segretario, Ivan Fittipaldi, e dellintero Direttivo, proprio sul finanziamento per i lavori di realizzazione della Galdo Pollino che si stanno eseguendo a Castelluccio, Viggianello e Rotonda. Fu proprio dal Pd di Rotonda che partì la presa di posizione e le successive iniziative che coinvolsero i Comuni e la Regione Basilicata. Ed in questo ebbero un ruolo importantissimo sia il presidente dellepoca Pittella, che gli assessori Berlinguer e Castelgrande, che il sottosegretario alle Infrastrutture del Pd Margiotta ed anche il successivo governo regionale.
