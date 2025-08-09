Il collettivo "Teng la guerrn cap" ospita Tony La Piccirella  attivista e membro della Freedom Flotilla Italia

Il collettivo "Teng la guerrn cap", con il supporto e lospitalità del TAM  Tower Art Museum, è lieto di invitarvi a un incontro pubblico con Tony La Piccirella, attivista per i diritti umani e membro dellequipaggio Handala della Freedom Flotilla Italia, che si terrà martedì 12 agosto alle ore 17:30 presso la sede del museo, in Via Ridola 13, Matera.

Tony porterà la sua testimonianza diretta dalla Freedom Flotilla, la missione internazionale che sfida lassedio imposto a Gaza, cercando di rompere lisolamento della popolazione palestinese e portare solidarietà concreta attraverso lazione nonviolenta.

Lincontro si svolge ad una settimana dopo che

Martedì pomeriggio, il Consiglio Comunale di Matera ha approvato una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Un segnale politico e simbolico forte, che rafforza il senso di questo evento e l'urgenza di moltiplicare i gesti di sostegno e consapevolezza.

Limpegno collettivo e corale perché venga fermato il genocidio a Gaza continua, e questo appuntamento rappresenta un momento prezioso per riflettere insieme su ciò che ognuno di noi può fare.

Azioni concrete per contribuire:

Informarsi e formarsi, contrastando la disinformazione sistematica, come le recenti accuse infondate allONU diffuse persino tramite inserzioni su YouTube, che attribuiscono falsamente alle Nazioni Unite la responsabilità del blocco degli aiuti;

Sostenere il popolo palestinese economicamente, scegliendo prodotti come la Gaza Cola (ora disponibile anche a Matera) o i beni del Commercio Equo e Solidale provenienti dai territori palestinesi;

Boicottare le aziende coinvolte nel genocidio, seguendo le indicazioni contenute nel rapporto ufficiale dellONU redatto da Francesca Albanese.

