-->
|
La voce della Politica
|Il collettivo "Teng la guerrn cap" ospita l'attivista Tony La Piccirella
9/08/2025
|Il collettivo "Teng la guerrn cap" ospita Tony La Piccirella attivista e membro della Freedom Flotilla Italia
Il collettivo "Teng la guerrn cap", con il supporto e lospitalità del TAM Tower Art Museum, è lieto di invitarvi a un incontro pubblico con Tony La Piccirella, attivista per i diritti umani e membro dellequipaggio Handala della Freedom Flotilla Italia, che si terrà martedì 12 agosto alle ore 17:30 presso la sede del museo, in Via Ridola 13, Matera.
Tony porterà la sua testimonianza diretta dalla Freedom Flotilla, la missione internazionale che sfida lassedio imposto a Gaza, cercando di rompere lisolamento della popolazione palestinese e portare solidarietà concreta attraverso lazione nonviolenta.
Lincontro si svolge ad una settimana dopo che
Martedì pomeriggio, il Consiglio Comunale di Matera ha approvato una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina.
Un segnale politico e simbolico forte, che rafforza il senso di questo evento e l'urgenza di moltiplicare i gesti di sostegno e consapevolezza.
Limpegno collettivo e corale perché venga fermato il genocidio a Gaza continua, e questo appuntamento rappresenta un momento prezioso per riflettere insieme su ciò che ognuno di noi può fare.
Azioni concrete per contribuire:
Informarsi e formarsi, contrastando la disinformazione sistematica, come le recenti accuse infondate allONU diffuse persino tramite inserzioni su YouTube, che attribuiscono falsamente alle Nazioni Unite la responsabilità del blocco degli aiuti;
Sostenere il popolo palestinese economicamente, scegliendo prodotti come la Gaza Cola (ora disponibile anche a Matera) o i beni del Commercio Equo e Solidale provenienti dai territori palestinesi;
Boicottare le aziende coinvolte nel genocidio, seguendo le indicazioni contenute nel rapporto ufficiale dellONU redatto da Francesca Albanese.
|
archivio
|La Voce della Politica
|9/08/2025 - Un ponte tra la Basilicata e lIndia
LIndian Day del 26° Lucania Film Festival, realizzato in collaborazione con lAmbasciata dellIndia in Italia, si conferma come un esempio straordinario di dialogo interculturale, unendo due mondi apparentemente lontani ma profondamente legati da una passione comune per la...-->continua
|
|
|9/08/2025 - Il collettivo "Teng la guerrn cap" ospita l'attivista Tony La Piccirella
Il collettivo "Teng la guerrn cap" ospita Tony La Piccirella attivista e membro della Freedom Flotilla Italia
Il collettivo "Teng la guerrn cap", con il supporto e lospitalità del TAM Tower Art Museum, è lieto di invitarvi a un incontro pubblico con...-->continua
|
|
|9/08/2025 - ''La crisi idrica, un problema che coinvolge tutti''
La crisi idrica in Italia è diventato un tema prioritario, causato da una combinazione di fattori climatici e antropici. Nella stessa regione Basilicata, ricca di risorse idriche superficiali e sotterranee, si può iniziare a parlare di crisi e non più di event...-->continua
|
|
|8/08/2025 - PD Basilicata: Commissariato il Circolo di Matera, il Sen. Manca assume la guida
Il Commissario Regionale del Partito Democratico di Basilicata, Sen. Daniele Manca, ha firmato la delibera n. 4/2025, con cui dispone il commissariamento del Circolo PD di Matera città.
La decisione segue le dimissioni del segretario cittadino Luigi G...-->continua
|
|
|8/08/2025 - Proseguono i lavori sulla Sicignano-Potenza
Avanzano secondo programma i lavori di ammodernamento del Raccordo Autostradale 5 Sicignano-Potenza. Nelle giornate del 6 e 7 agosto è stato portato a termine, come comunicato da Anas, il varo di tre nuove campate del viadotto Franco, nella carreggiata in ...-->continua
|
|
|8/08/2025 - Pnrr, nuove grandi apparecchiature sanitarie per gli ospedali della Basilicata
La Regione Basilicata ha raggiunto un nuovo obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), portando a compimento il target intermedio M6C2-6 Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie della Missione 6 Salute.
Grazie alle ri...-->continua
|
|
|8/08/2025 - Una strada per Enrico Ettore Torlo: la proposta di un ex consigliere al Comune di Potenza
Nel pieno rispetto delle istituzioni e con spirito di partecipazione civica, un ex consigliere comunale si rivolge allAmministrazione del Comune di Potenza con una proposta che nasce da un sentimento di riconoscenza e memoria. Antonino Imbesi, già consigliere...-->continua
|
|