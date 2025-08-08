-->
|
La voce della Politica
|PD Basilicata: Commissariato il Circolo di Matera, il Sen. Manca assume la guida
8/08/2025
|Il Commissario Regionale del Partito Democratico di Basilicata, Sen. Daniele Manca, ha firmato la delibera n. 4/2025, con cui dispone il commissariamento del Circolo PD di Matera città.
La decisione segue le dimissioni del segretario cittadino Luigi Gravela, che ha segnalato, con una comunicazione formale, gravi criticità nella gestione interna e limpossibilità di garantire la piena agibilità politica del Circolo.
Il Sen. Manca assume direttamente la funzione di Commissario del Circolo PD di Matera, con pieni poteri ordinari e straordinari, per guidare il percorso di ricostruzione e regolare convocazione di un nuovo congresso cittadino.
È previsto anche il supporto operativo della Tesoreria Regionale e una fase di confronto con iscritti e militanti per favorire una ripartenza trasparente e condivisa.
Ringrazio Luigi Gravela per il difficile lavoro svolto in questi anni dichiara Manca e ribadisco limpegno a ristabilire pienamente legalità, trasparenza e partecipazione.
Sen. Daniele Manca
Commissario Regionale PD Basilicata
|
archivio
|La Voce della Politica
|8/08/2025 - PD Basilicata: Commissariato il Circolo di Matera, il Sen. Manca assume la guida
Il Commissario Regionale del Partito Democratico di Basilicata, Sen. Daniele Manca, ha firmato la delibera n. 4/2025, con cui dispone il commissariamento del Circolo PD di Matera città.
La decisione segue le dimissioni del segretario cittadino Luigi Gravela, che ha ...-->continua
|
|
|8/08/2025 - Proseguono i lavori sulla Sicignano-Potenza
Avanzano secondo programma i lavori di ammodernamento del Raccordo Autostradale 5 Sicignano-Potenza. Nelle giornate del 6 e 7 agosto è stato portato a termine, come comunicato da Anas, il varo di tre nuove campate del viadotto Franco, nella carreggiata in ...-->continua
|
|
|8/08/2025 - Pnrr, nuove grandi apparecchiature sanitarie per gli ospedali della Basilicata
La Regione Basilicata ha raggiunto un nuovo obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), portando a compimento il target intermedio M6C2-6 Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie della Missione 6 Salute.
Grazie alle ri...-->continua
|
|
|8/08/2025 - Una strada per Enrico Ettore Torlo: la proposta di un ex consigliere al Comune di Potenza
Nel pieno rispetto delle istituzioni e con spirito di partecipazione civica, un ex consigliere comunale si rivolge allAmministrazione del Comune di Potenza con una proposta che nasce da un sentimento di riconoscenza e memoria. Antonino Imbesi, già consigliere...-->continua
|
|
|8/08/2025 - "Lascio Azione Basilicata: una scelta di coerenza e rispetto per la politica"
Desidero rilasciare questo ultimo comunicato, in qualità di Segretario di Azione Basilicata, al fine di fornire chiarimenti su alcuni aspetti rilevanti.
Dal 2019 ho partecipato alla costruzione del partito Azione insieme a numerose persone. Alcune di ...-->continua
|
|
|8/08/2025 - Approvato Avviso Laboratori Stem
Dopo limportante investimento da 9,5 milioni di euro sulledilizia scolastica la Giunta regionale ha dato il via libera anche allAvviso Laboratori Stem, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro a valere sul Programma Regionale Fesr Fse+ Basilicat...-->continua
|
|
|8/08/2025 - Flussi di traffico nei giorni precedenti il Ferragosto, riunito il comitato provinciale per ordine e sicurezza a Matera
Nella mattinata di ieri, il Prefetto di Matera ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per lOrdine e la Sicurezza Pubblica convocata per la definizione dei servizi di vigilanza da attuare sul territorio in considerazione dellincremento dei flussi...-->continua
|
|