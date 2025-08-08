Il Commissario Regionale del Partito Democratico di Basilicata, Sen. Daniele Manca, ha firmato la delibera n. 4/2025, con cui dispone il commissariamento del Circolo PD di Matera città.



La decisione segue le dimissioni del segretario cittadino Luigi Gravela, che ha segnalato, con una comunicazione formale, gravi criticità nella gestione interna e limpossibilità di garantire la piena agibilità politica del Circolo.



Il Sen. Manca assume direttamente la funzione di Commissario del Circolo PD di Matera, con pieni poteri ordinari e straordinari, per guidare il percorso di ricostruzione e regolare convocazione di un nuovo congresso cittadino.



È previsto anche il supporto operativo della Tesoreria Regionale e una fase di confronto con iscritti e militanti per favorire una ripartenza trasparente e condivisa.



Ringrazio Luigi Gravela per il difficile lavoro svolto in questi anni  dichiara Manca  e ribadisco limpegno a ristabilire pienamente legalità, trasparenza e partecipazione.



Sen. Daniele Manca

Commissario Regionale PD Basilicata