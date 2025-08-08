Nel pieno rispetto delle istituzioni e con spirito di partecipazione civica, un ex consigliere comunale si rivolge allAmministrazione del Comune di Potenza con una proposta che nasce da un sentimento di riconoscenza e memoria. Antonino Imbesi, già consigliere per circa ventanni, chiede lintitolazione di una via o di un edificio allex assessore Enrico Ettore Torlo, scomparso da poco. Riceviamo e pubblichiamo la lettera.



Gentili Amministratori,



con lestremo rispetto che nutro ed ho sempre avuto verso Chi rappresenta la Pubblica Amministrazione, Vi scrivo questa lettera aperta per chiederVi di convocare, al ritorno dalle ferie, un Consiglio Comunale dove inserire un ordine del giorno per intitolare una strada o un fabbricato al defunto Assessore Enrico Ettore Torlo, deceduto, purtroppo, ormai da quasi due mesi, ma che ha sempre cercato, durante la sua intera esistenza, in contesti e modi diversi, di migliorare la città che tanto amava.



Da amico sincero e fraterno di Enrico ma anche da ex Consigliere Comunale di questa città per circa venti anni, ho molto apprezzato il funerale istituzionale e le attenzioni pubbliche a lui dedicate e vorrei approfittare di questa occasione per ringraziare Tutti quelli che si sono prodigati, a nome dellintera Amministrazione, nella organizzazione di tale evento, in primis lAssessore Roberto Falotico, che ho visto particolarmente impegnato in esso.



Ricordo, però, a me stesso ed ai tanti che hanno calcato le aule consiliari che, al fine di ricordare gli Amministratori deceduti, spesso, il Consiglio Comunale, in passato, ha dedicato loro anche una intitolazione: un esempio che, vista la prematura scomparsa, piena di dignità e rispetto del ruolo ricoperto, potrebbe essere seguito anche in questa occasione.



Onestamente, poi, credo che sia molto più valente per una Amministrazione intitolare vie, fabbricati ed aule a persone che hanno dedicato la propria vita, o parte di essa, a rendere più bella e vivibile la nostra Potenza, piuttosto che a sconosciuti signori che nessuno ha mai incontrato nella propria vita o a nomi, pure altisonanti, che, però, nulla hanno fatto in maniera diretta per la nostra comunità.



Credo sinceramente che sarebbe più bello avere intitolazioni dedicate agli uomini di questa terra anziché a personaggi di altre regioni che magari avranno anche vestito ruoli ben più importanti a livello nazionale ma che risultano impalpabili per i potentini.



Non Vi indicherò quale via, edificio o aula possano essere tenuti in considerazione per tale cosa perché questo spetta a Chi oggi siede nella Giunta cittadina e nella Massima Assise municipale e perché non voglio assolutamente togliere alcuno spazio alla politica cittadina che certamente e giustamente si interrogherà e discuterà di questa mia proposta ex petita.



Spero che Voi Tutti comprendiate che questa mia umile proposta di onorare un nostro cittadino è semplicemente la partecipazione di un altro semplice cittadino alla vita della nostra urbe consapevole che nobilitas sola est atque unica virtus.







Antonino Imbesi