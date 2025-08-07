-->
|
La voce della Politica
|GESAC, Pista Mattei. Lacorazza: si lascia o si creano alibi?
7/08/2025
|Abbiamo atteso pubblici chiarimenti nella giornata di ieri per capire se la Regione Basilicata avrà un peso in GESAC, Società che gestisce gli aeroporti di Capodichino e di Pontecagnano.
La Regione Basilicata detiene il 5% del Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.a r.l., che a sua volta detiene il 6% della GESAC.
La Regione Campania, a seguito di osservazioni della Corte dei Conti, e avvalendosi dellart. 30 dello Statuto, avvierebbe la liquidazione del Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.a r.l.
Questo processo potrebbe portare la Regione Basilicata fuori da un contesto che nel 2015 sembrò una opportunità.
Sarebbe potuta essere unopportunità se si fosse immaginato, per tempo e con qualità, progettualità, connessioni e relazioni adeguate, che per una parte del territorio lucano avrebbe potuto significare essere parte di un più ampio sistema della mobilità.
Stare ad un tavolo, anche se in condizioni minoritarie, è sempre meglio che non starci!
Dopo anni persi, con lidea del Presidente di uscirsene dalla Società, si è arrivati a un ripensamento fino al punto che il Presidente Bardi, oggi, si opporrebbe alla liquidazione del Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.a r.l.
Dentro questa schizofrenia, senza aver neanche costruito un adeguato servizio di collegamento e nella comunicazione non molto chiara del Presidenza della Giunta, vi è un riferimento alla Pista Mattei a Pisticci.
Ma questa storia del Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.a r.l. nasce ora?
E come mai la Regione Basilicata ha resistito alle osservazioni della Corte dei Conti e la Regione Campania invece no?
Cerano e ci sono altri ragionamenti?
Vi era una ipotesi manifestata dalla Regione Basilicata che la Società consortile, o chi per essa, avrebbe dovuto gestire la Pista Mattei a Pisticci?
Ma il gestore della Pista Mattei non dovrebbe essere selezionato con procedura di evidenza pubblica?
Si pensava a una assegnazione diretta o si era individuato un soggetto che avrebbe partecipato alla procedura aperta?
Davvero abbiamo tutto linteresse a capire per rendere chiaro ai cittadini cosa sta succedendo e cosa si intende fare per una più generale complessiva strategia sulla mobilità, e nello specifico per la Pista Mattei a Pisticci.
Ci sono orientamenti e norme che indicherebbero di riferire in Consiglio questa situazione, visto che la comunicazione trasmessa agli organi dinformazione è stata resa, di fatto, a pausa estiva ormai avviata.
|
archivio
|La Voce della Politica
|7/08/2025 - Cicala: '+30% di carburante agevolato per gli agricoltori''
La Regione Basilicata interviene nuovamente, con tempestività e concretezza, a favore delle aziende agricole messe in difficoltà dagli effetti sempre più estremi del cambiamento climatico. Con una determinazione firmata dal dirigente generale, su proposta dellAssessore alle...-->continua
|
|
|7/08/2025 - GESAC, Pista Mattei. Lacorazza: si lascia o si creano alibi?
Abbiamo atteso pubblici chiarimenti nella giornata di ieri per capire se la Regione Basilicata avrà un peso in GESAC, Società che gestisce gli aeroporti di Capodichino e di Pontecagnano.
La Regione Basilicata detiene il 5% del Consorzio Aeroporto Salerno P...-->continua
|
|
|7/08/2025 - In memoria del Presidente dellAssociazione Basilicata in Venezuela
E' scomparso a Caracas all'età di 82 anni, un altro pezzo della storia organizzata lucana nel mondo: Antonio Pucillo.
Nato a Pescopagano aveva avuto la forza ed il coraggio di inseguire il sogno sudamericano in Venezuela fin da ragazzo, negli anni 70, dand...-->continua
|
|
|7/08/2025 - Presentazione del libro 'La matta di Piazza Giudia' a Terranova di Pollino
Tra gli appuntamenti culturali dellestate 2025, è in programma per sabato 9 agosto alle ore 18, presso la sala consiliare, la presentazione del libro La matta di Piazza Giudia. Storia e memoria dellebrea romana Elena Di Porto, scritto da Gaetano Petraglia ed...-->continua
|
|
|7/08/2025 - Biogas: ''la Regione prende tempo. Irregolarità gravi e silenzio assordante''
Dopo mesi di attesa, la Regione Basilicata continua a non esprimersi sul progetto dellimpianto a biogas. Un silenzio che suona come uno schiaffo ai cittadini, alle comunità locali e agli amministratori che da tempo chiedono lannullamento dellautorizzazione....-->continua
|
|
|6/08/2025 - Arpab, verso laccreditamento dei laboratori
Nelle giornate del 5 e 6 agosto, gli ispettori di ACCREDIA, lEnte unico nazionale di accreditamento, hanno fatto visita ai laboratori di chimica e di microbiologia dellARPAB, nellambito del procedimento finalizzato allottenimento dellaccreditamento uffici...-->continua
|
|
|6/08/2025 - Sanità: definiti budget prestazioni specialistiche ambulatoriali da privato accreditato 2025-2026
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato un importante provvedimento con il quale vengono stabiliti i criteri per la determinazione dei budget di spesa 2025-2026 destinati allacquisto, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, di prestazioni di specia...-->continua
|
|