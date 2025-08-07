-->
7/08/2025
|Tra gli appuntamenti culturali dellestate 2025, è in programma per sabato 9 agosto alle ore 18, presso la sala consiliare, la presentazione del libro La matta di Piazza Giudia. Storia e memoria dellebrea romana Elena Di Porto, scritto da Gaetano Petraglia ed edito da Giuntina. Terranova, terra di confino e una storia ritrovata: è questo il filo conduttore dellincontro, che riporta alla luce la vicenda di Elena di Porto, giovane donna ebrea romana internata durante il fascismo in Basilicata, e ospitata anche a Terranova di Pollino. Ribelle, appassionata di sport, antifascista e anticonformista, Elena fu perseguitata per la sua identità e il suo coraggio. Dopo la liberazione, tornò nel ghetto di Roma per cercare di salvare i suoi fratelli ebrei. Deportata ad Auschwitz, non fece mai ritorno. Durante la serata sarà possibile incontrare lautore Gaetano Petraglia e partecipare a un momento di riflessione sulla memoria e sullaccoglienza lucana negli anni dellinternamento. Liniziativa si inserisce nel programma estivo del Comune, che questanno dedica uno spazio speciale alla memoria storica e alla valorizzazione del territorio. Unoccasione per conoscere una figura femminile potente e dimenticata, e per riscoprire il ruolo della Basilicata come terra di accoglienza.
|
|