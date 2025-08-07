-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Biogas: ''la Regione prende tempo. Irregolarità gravi e silenzio assordante''

7/08/2025

Dopo mesi di attesa, la Regione Basilicata continua a non esprimersi sul progetto dellimpianto a biogas. Un silenzio che suona come uno schiaffo ai cittadini, alle comunità locali e agli amministratori che da tempo chiedono lannullamento dellautorizzazione.
Le irregolarità riscontrate sono gravi, documentate e inaccettabili. Nonostante ciò, la Regione sembra tentennare, forse per non mettere a rischio i fondi del PNRR già in parte assegnati al progetto. Ma a quale costo? Il prezzo potrebbe essere altissimo: un danno permanente al territorio, alla salute pubblica e alleconomia agricola.

Parliamo di documenti falsi e omissioni tecniche rilevanti:

un vincolo legato al rischio diga, segnalato dalla Protezione Civile, che impedisce la realizzazione di locali interrati, è stato taciuto;

unintera particella omessa nel progetto, su cui passa una condotta dellAcquedotto Lucano che trasporta acqua potabile. In caso di contaminazione, le conseguenze sarebbero catastrofiche.

Chi si assumerà la responsabilità di un simile disastro?

Ci sono elementi concreti per interessare la Procura: enti convocati in Conferenza di Servizi sarebbero stati ingannati da dichiarazioni false, e ora si tenta di correggere tutto con modifiche sostanziali al progetto iniziale.

Se Regione e organi competenti continueranno a considerare valida lautorizzazione, sarà evidente che la tutela del territorio è stata sacrificata agli interessi economici.

Sul posto è già previsto un presidio permanente.
Cittadini e imprenditori sono pronti a difendere il proprio territorio con ogni mezzo necessario.
Se vogliono costruire quellimpianto, dovranno passare sui nostri corpi.

Comitato Difendiamo il Territorio



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
7/08/2025 - Cicala: '+30% di carburante agevolato per gli agricoltori''

La Regione Basilicata interviene nuovamente, con tempestività e concretezza, a favore delle aziende agricole messe in difficoltà dagli effetti sempre più estremi del cambiamento climatico. Con una determinazione firmata dal dirigente generale, su proposta dellAssessore alle...-->continua
7/08/2025 - GESAC, Pista Mattei. Lacorazza: si lascia o si creano alibi?

Abbiamo atteso pubblici chiarimenti nella giornata di ieri per capire se la Regione Basilicata avrà un peso in GESAC, Società che gestisce gli aeroporti di Capodichino e di Pontecagnano.
La Regione Basilicata detiene il 5% del Consorzio Aeroporto Salerno P...-->continua
7/08/2025 - In memoria del Presidente dellAssociazione Basilicata in Venezuela

E' scomparso a Caracas all'età di 82 anni, un altro pezzo della storia organizzata lucana nel mondo: Antonio Pucillo.
Nato a Pescopagano aveva avuto la forza ed il coraggio di inseguire il sogno sudamericano in Venezuela fin da ragazzo, negli anni 70, dand...-->continua
7/08/2025 - Presentazione del libro 'La matta di Piazza Giudia' a Terranova di Pollino

Tra gli appuntamenti culturali dellestate 2025, è in programma per sabato 9 agosto alle ore 18, presso la sala consiliare, la presentazione del libro La matta di Piazza Giudia. Storia e memoria dellebrea romana Elena Di Porto, scritto da Gaetano Petraglia ed...-->continua
7/08/2025 - Biogas: ''la Regione prende tempo. Irregolarità gravi e silenzio assordante''

Dopo mesi di attesa, la Regione Basilicata continua a non esprimersi sul progetto dellimpianto a biogas. Un silenzio che suona come uno schiaffo ai cittadini, alle comunità locali e agli amministratori che da tempo chiedono lannullamento dellautorizzazione....-->continua
6/08/2025 - Arpab, verso laccreditamento dei laboratori

Nelle giornate del 5 e 6 agosto, gli ispettori di ACCREDIA, lEnte unico nazionale di accreditamento, hanno fatto visita ai laboratori di chimica e di microbiologia dellARPAB, nellambito del procedimento finalizzato allottenimento dellaccreditamento uffici...-->continua
6/08/2025 - Sanità: definiti budget prestazioni specialistiche ambulatoriali da privato accreditato 2025-2026

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato un importante provvedimento con il quale vengono stabiliti i criteri per la determinazione dei budget di spesa 2025-2026 destinati allacquisto, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, di prestazioni di specia...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo