-->
|
La voce della Politica
|Biogas: ''la Regione prende tempo. Irregolarità gravi e silenzio assordante''
7/08/2025
|Dopo mesi di attesa, la Regione Basilicata continua a non esprimersi sul progetto dellimpianto a biogas. Un silenzio che suona come uno schiaffo ai cittadini, alle comunità locali e agli amministratori che da tempo chiedono lannullamento dellautorizzazione.
Le irregolarità riscontrate sono gravi, documentate e inaccettabili. Nonostante ciò, la Regione sembra tentennare, forse per non mettere a rischio i fondi del PNRR già in parte assegnati al progetto. Ma a quale costo? Il prezzo potrebbe essere altissimo: un danno permanente al territorio, alla salute pubblica e alleconomia agricola.
Parliamo di documenti falsi e omissioni tecniche rilevanti:
un vincolo legato al rischio diga, segnalato dalla Protezione Civile, che impedisce la realizzazione di locali interrati, è stato taciuto;
unintera particella omessa nel progetto, su cui passa una condotta dellAcquedotto Lucano che trasporta acqua potabile. In caso di contaminazione, le conseguenze sarebbero catastrofiche.
Chi si assumerà la responsabilità di un simile disastro?
Ci sono elementi concreti per interessare la Procura: enti convocati in Conferenza di Servizi sarebbero stati ingannati da dichiarazioni false, e ora si tenta di correggere tutto con modifiche sostanziali al progetto iniziale.
Se Regione e organi competenti continueranno a considerare valida lautorizzazione, sarà evidente che la tutela del territorio è stata sacrificata agli interessi economici.
Sul posto è già previsto un presidio permanente.
Cittadini e imprenditori sono pronti a difendere il proprio territorio con ogni mezzo necessario.
Se vogliono costruire quellimpianto, dovranno passare sui nostri corpi.
Comitato Difendiamo il Territorio
|
archivio
|La Voce della Politica
|7/08/2025 - Cicala: '+30% di carburante agevolato per gli agricoltori''
La Regione Basilicata interviene nuovamente, con tempestività e concretezza, a favore delle aziende agricole messe in difficoltà dagli effetti sempre più estremi del cambiamento climatico. Con una determinazione firmata dal dirigente generale, su proposta dellAssessore alle...-->continua
|
|
|7/08/2025 - GESAC, Pista Mattei. Lacorazza: si lascia o si creano alibi?
Abbiamo atteso pubblici chiarimenti nella giornata di ieri per capire se la Regione Basilicata avrà un peso in GESAC, Società che gestisce gli aeroporti di Capodichino e di Pontecagnano.
La Regione Basilicata detiene il 5% del Consorzio Aeroporto Salerno P...-->continua
|
|
|7/08/2025 - In memoria del Presidente dellAssociazione Basilicata in Venezuela
E' scomparso a Caracas all'età di 82 anni, un altro pezzo della storia organizzata lucana nel mondo: Antonio Pucillo.
Nato a Pescopagano aveva avuto la forza ed il coraggio di inseguire il sogno sudamericano in Venezuela fin da ragazzo, negli anni 70, dand...-->continua
|
|
|7/08/2025 - Presentazione del libro 'La matta di Piazza Giudia' a Terranova di Pollino
Tra gli appuntamenti culturali dellestate 2025, è in programma per sabato 9 agosto alle ore 18, presso la sala consiliare, la presentazione del libro La matta di Piazza Giudia. Storia e memoria dellebrea romana Elena Di Porto, scritto da Gaetano Petraglia ed...-->continua
|
|
|7/08/2025 - Biogas: ''la Regione prende tempo. Irregolarità gravi e silenzio assordante''
Dopo mesi di attesa, la Regione Basilicata continua a non esprimersi sul progetto dellimpianto a biogas. Un silenzio che suona come uno schiaffo ai cittadini, alle comunità locali e agli amministratori che da tempo chiedono lannullamento dellautorizzazione....-->continua
|
|
|6/08/2025 - Arpab, verso laccreditamento dei laboratori
Nelle giornate del 5 e 6 agosto, gli ispettori di ACCREDIA, lEnte unico nazionale di accreditamento, hanno fatto visita ai laboratori di chimica e di microbiologia dellARPAB, nellambito del procedimento finalizzato allottenimento dellaccreditamento uffici...-->continua
|
|
|6/08/2025 - Sanità: definiti budget prestazioni specialistiche ambulatoriali da privato accreditato 2025-2026
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato un importante provvedimento con il quale vengono stabiliti i criteri per la determinazione dei budget di spesa 2025-2026 destinati allacquisto, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, di prestazioni di specia...-->continua
|
|