Dopo mesi di attesa, la Regione Basilicata continua a non esprimersi sul progetto dellimpianto a biogas. Un silenzio che suona come uno schiaffo ai cittadini, alle comunità locali e agli amministratori che da tempo chiedono lannullamento dellautorizzazione.

Le irregolarità riscontrate sono gravi, documentate e inaccettabili. Nonostante ciò, la Regione sembra tentennare, forse per non mettere a rischio i fondi del PNRR già in parte assegnati al progetto. Ma a quale costo? Il prezzo potrebbe essere altissimo: un danno permanente al territorio, alla salute pubblica e alleconomia agricola.



Parliamo di documenti falsi e omissioni tecniche rilevanti:



un vincolo legato al rischio diga, segnalato dalla Protezione Civile, che impedisce la realizzazione di locali interrati, è stato taciuto;



unintera particella omessa nel progetto, su cui passa una condotta dellAcquedotto Lucano che trasporta acqua potabile. In caso di contaminazione, le conseguenze sarebbero catastrofiche.



Chi si assumerà la responsabilità di un simile disastro?



Ci sono elementi concreti per interessare la Procura: enti convocati in Conferenza di Servizi sarebbero stati ingannati da dichiarazioni false, e ora si tenta di correggere tutto con modifiche sostanziali al progetto iniziale.



Se Regione e organi competenti continueranno a considerare valida lautorizzazione, sarà evidente che la tutela del territorio è stata sacrificata agli interessi economici.



Sul posto è già previsto un presidio permanente.

Cittadini e imprenditori sono pronti a difendere il proprio territorio con ogni mezzo necessario.

Se vogliono costruire quellimpianto, dovranno passare sui nostri corpi.



Comitato Difendiamo il Territorio