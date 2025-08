Una delegazione di lavoratori dell’ex APEA, con il segretario Uil Vincenzo Tortorelli, ha incontrato l’Assessore Mongiello durante la seduta pomeridiana del Consiglio regionale. Dopo un anno dal licenziamento e 23 anni di servizio, chiedono una soluzione definitiva per la loro ricollocazione. La Uil sollecita Regione e APIBAS ad agire con urgenza. Tortorelli: “Ora servono certezze. I lavoratori meritano rispetto, dignità e futuro.”

Di seguito la nota della UIL



Una delegazione di lavoratori dell’ex Apea, insieme al segretario regionale della Uil Vincenzo Tortorelli, in occasione della seduta del Consiglio regionale della Basilicata del pomeriggio, hanno voluto riattenzionare l’Assessore Mongiello, Giunta e Consiglio per dare una soluzione alla vertenza che riguarda 11 lavoratori.

Dopo 23 anni di servizio prestato per gli uffici della Provincia di Potenza, ad un anno dal loro licenziamento – hanno evidenziato – non ci sono ancora provvedimenti per il ritorno al lavoro. Di qui il rinnovato appello a Regione ed APIBAS, affinché si proceda con la massima celerità e determinazione verso una soluzione definitiva della vertenza, garantendo la ricollocazione stabile di tutti gli ex dipendenti APEA. Le organizzazioni sindacali confermano il massimo impegno nel proseguire la mobilitazione, nel sollecitare la Regione Basilicata e nel tenere alta l’attenzione pubblica e istituzionale, fino a quando non sarà trovata una soluzione concreta e definitiva alla vertenza ex APEA. Tortorelli: “ Dopo mesi di attese e interlocuzioni, ora servono certezze, garanzie occupazionali e contrattuali. Lavoratrici e lavoratori meritano rispetto, dignità e futuro.”