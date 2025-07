«La politica del green, della morale e del ditino ammonitore sempre puntato dovrebbe smettere di fare solo retorica e iniziare a promuovere strumenti concreti a tutela del lavoro, della legalità e della dignità umana», dichiara Gerardo De Grazia, segretario regionale della Confsal Basilicata. In un contesto dove ogni giorno si parla di transizione ecologica, sostenibilità e diritti la Confsal Basilicata denuncia l’ipocrisia di un sistema produttivo che si presenta etico all’esterno ma che, nella realtà, continua a reggersi su lavoro nero, sfruttamento minorile e precarietà strutturale. Auto elettriche che necessitano di materiali estratti dalle miniere da bambini di appena 10 anni, lo stesso avviene nell’ hi-tech. Il mercato della moda di lusso alimentata da piccoli artigiani ridotti a condizioni di sfruttamento: sono queste le contraddizioni che l’Europa e l’Italia devono avere il coraggio di affrontare, senza più nascondersi dietro slogan e campagne patinate. «Basta promuovere prodotti “verdi” o “etici” se dietro non c’è una vera certificazione della filiera. Basta morali. Se l’Europa vuole essere credibile, promuova un sistema di garanzia che parta dalla produzione, non solo dalla comunicazione», incalza De Grazia. Per questo, Confsal Basilicata lancia la proposta del “Patentino della Filiera Produttiva”, uno strumento concreto per certificare tutte le fasi della produzione, dal fornitore all’ultimo anello della catena, assicurando il rispetto:

• della legalità contrattuale;



• della sicurezza sul lavoro;



• dei diritti fondamentali dei lavoratori;



• della trasparenza nei rapporti economici.



«Il Patentino della Filiera è una risposta reale alle esigenze di chi lavora onestamente, ma anche di chi vuole acquistare in modo consapevole. È ora che le istituzioni, italiane ed europee, lo sostengano e lo rendano uno standard di riferimento», conclude De Grazia.