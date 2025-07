“È stato un incontro estremamente cordiale e proficuo quello avuto ieri con l’assessore all'Ambiente della Regione Basilicata, Laura Mongiello, nella sua stanza al terzo piano del Dipartimento. Questo primo confronto istituzionale segna l’avvio di una collaborazione fondamentale per il mio ruolo di Garante della Natura”. Così Biagio Costanzo che ha spiegato: “Ho avuto modo di presentare all'assessore Mongiello le mie prime linee guida e gli obiettivi che intendo perseguire per la tutela del nostro straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico. Abbiamo discusso l’importanza di un approccio sinergico che veda coinvolte tutte le istituzioni, i cittadini e il tessuto produttivo lucano nel perseguire gli obiettivi della strategia nazionale per la biodiversità 2030”. L’incontro, improntato alla massima collaborazione, ha posto le basi per una serie di iniziative concrete. “Sono fiducioso che, grazie alla visione e al sostegno dell’assessore Mongiello e della Giunta regionale, potremo affrontare con efficacia le sfide ambientali che ci attendono, trasformandole in opportunità di sviluppo sostenibile per la nostra terra. Il mio impegno sarà massimo, operando sempre con trasparenza e spirito di servizio, per dare un contributo tangibile a una Basilicata sempre più verde e a misura d'uomo”, ha concluso Costanzo.