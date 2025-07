30/07/2025 - A Matera conclusa tappa Uil On the Way 131

Con la consegna da parte del segretario regionale della Uil Vincenzo Tortorelli al sindaco di Matera Antonio Nicoletti del “totem On the Way 131”, nel tardo pomeriggio di ieri, si è conclusa a Matera la seconda tappa del viaggio della Uil per i 131 comuni dell...-->continua