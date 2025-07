Con la consegna da parte del segretario regionale della Uil Vincenzo Tortorelli al sindaco di Matera Antonio Nicoletti del “totem On the Way 131”, nel tardo pomeriggio di ieri, si è conclusa a Matera la seconda tappa del viaggio della Uil per i 131 comuni della Basilicata. Il “totem” contiene inoltre l’adesione a due significative campagne sostenute da tempo dalla Uil lucana: “Zero morti sul lavoro” e “No ai lavoratori fantasma”. Il confronto tra la delegazione della Uil e l’Amministrazione Comunale di Matera, iniziato nella mattinata con gli assessori Giuseppe Sicolo e Angela Braia, è proseguito nel pomeriggio con il sindaco Nicoletti che è stato il primo sindaco a rispondere alla richiesta di incontri rivolta dalla Uil ai 131 sindaci della regione. Nicoletti ha espresso apprezzamento per l’iniziativa condividendo la visione unitaria del territorio, a partire dai due capoluoghi, per costruire un tracciato che parte dai bisogni dei lavoratori e dei cittadini di cui il sindacato si fa interprete. Per il sindaco l’evento di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 rappresenta la nuova opportunità, come è accaduto per Matera Capitale Europea della Cultura 2019, per rafforzare azioni sinergiche tra Comuni, Regione, enti intermedi, sindacati, associazioni datoriali e del terzo settore.



E’ stata una giornata straordinaria nella Città dei Sassi – ha commentato il segretario Tortorelli - per il nostro viaggio nei territori della Basilicata. Con il progetto “On the Way 131” della UIL stiamo ascoltando, dialogando, costruendo insieme. Al Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, abbiamo consegnato le proposte e le idee della UIL per dare forma a una vera e propria Carta Costituzionale e Sociale della Basilicata. E con lui, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità, abbiamo condiviso valutazioni e riflessioni con il comune obiettivo di mettere al centro una visione nuova, più giusta, inclusiva e protagonista per tutta la Basilicata.



Il notro è un progetto che attraversa i territori, ascolta le comunità e costruisce futuro, partendo dal lavoro. Di qui l’impegno a continuare il confronto. Tortorelli ha proposto di tenere a Matera un incontro a fine “viaggio” nei 131 Comuni.