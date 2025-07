L’Anci Basilicata ha partecipato stamattina a Potenza alle ore 09,30 presso il Parlamentino del Consiglio Regionale all’audizione della I° Commissione Consiliare Permanente con all’ordine del giorno: “Revisione della distribuzione delle quote di partecipazione in Acquedotto Lucani spa”.

All’audizione hanno partecipato il Presidente Anci Basilicata Gerardo Larocca e il Sindaco di Castelmezzano Nicola Valluzzi.

È stata accolta la richiesta dell’Anci del rinvio dei punti all’odg dell’Assemblea straordinaria e ordinaria di AQL spa aggiornata per il prossimo 4 agosto, relativi all’aumento del capitale e alla richiesta formulata dal socio Regione Basilicata di modifica dell’art. 7 con riferimento alla limitazione del diritto di voto previsto per il socio che detiene azioni superiori al 24% .

Il rinvio accolto in maniera bipartisan dai Consiglieri componenti la I° CCP apre ad un approfondimento delle questioni sollevate dai Comuni in relazione all’aumento del capitale sociale, al loro ruolo nella organizzazione e gestione del servizio idrico integrato.

Il prossimo 4 agosto è stata invece confermata la discussione sulla modifica dell’art. 25 dello statuto di AQL spa relativo all’introduzione del controllo analogo congiunto , per il quale sono stati fatti importanti passi avanti ed accolte buona parte dei rilievi e delle modifiche proposte da comuni; restano da condividere altre due questioni fondamentali per il pieno esercizio del ruolo di controllo dei comuni e saranno affrontate il 4 agosto in assemblea.

Si ringrazia il Presidente della I° Commissione Consiliare Permanente, la Consigliera Araneo per aver proposto l’audizione e tutti i consiglieri componenti la Commissione.