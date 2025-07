“Il combinato disposto tra la siccità sempre più aggressiva e l’assenza di politiche idriche strutturate e lungimiranti sta mettendo in ginocchio l’agricoltura lucana. Se non si cambia rotta immediatamente, molte imprese agricole non sopravvivranno. Siamo al punto di non ritorno”.



È quanto ha dichiarato il consigliere regionale del Partito Democratico, Piero Marrese, nel corso del suo intervento in Consiglio regionale durante la discussione sull’emergenza idrica che sta colpendo duramente la Basilicata.



Marrese ha tracciato un quadro allarmante e drammatico: “L’irrigazione è ferma da settimane e gli agricoltori sono costretti a scelte dolorose: salvare una parte degli impianti e abbandonare il resto. Le perdite in termini di raccolti, giornate lavorative e fatturati sono incalcolabili”.



Il consigliere dem ha puntato il dito contro le responsabilità politiche della Giunta regionale guidata dal presidente Bardi, in carica da sei anni: “Abbiamo una rete idrica colabrodo con il 65% di dispersione, dighe vetuste e invasi non manutenuti da anni, come quello di Montecotugno che non è mai stato riparato. A tutto ciò si aggiunge una governance dell’acqua debole, che ci ha fatto perdere ogni sovranità sulla nostra risorsa più preziosa”.



I dati parlano chiaro: rispetto al 2024, nelle dighe di Montecotugno e del Pertusillo mancano all’appello 45 milioni di metri cubi d’acqua, con previsioni di pioggia quasi nulle per il resto dell’estate. “Siamo al terzo anno consecutivo di crisi idrica su sei di governo del centrodestra. Un record negativo preoccupante”, ha aggiunto Marrese.



Il consigliere ha anche criticato duramente le recenti dichiarazioni dell’assessore Cicala che ha parlato di “risorse idriche risparmiate” da destinare alla Puglia: “Quella non è acqua in eccesso, è il risultato di sacrifici imposti ai nostri agricoltori, bloccando per oltre un mese le nuove richieste irrigue. Così si vanifica ogni sforzo”.



Marrese ha poi espresso solidarietà ai comitati spontanei di agricoltori nati in queste settimane: “Ho partecipato alle loro assemblee e condivido le loro richieste. Se oggi il 70% delle prenotazioni irrigue è stato sbloccato, è anche grazie alla loro mobilitazione”.



Il cuore dell’intervento è stato dedicato alla necessità di rivedere i criteri di riparto dell’acqua tra le regioni, in vista della conferenza interistituzionale con Puglia, Basilicata, Acque del Sud, Autorità di Bacino e Consorzio di Bonifica: “Abbiamo meno di 200 milioni di metri cubi d’acqua invasata nelle 5 dighe principali. Serve una strategia chiara, che tenga conto della priorità agricola della nostra regione”.



Tra le richieste avanzate:



- il completamento delle infrastrutture come la diga di San Giuliano;



- lo schema Basento-Bradano, la diga del Rendina;la digitalizzazione della rete irrigua, nuove prese, dragaggi e sfangamenti;



- la modifica della governance di Acque del Sud, con una PDL già depositata dai consiglieri PD che prevede una maggiore rappresentanza delle Regioni e un peso azionario più rilevante della Basilicata;



- una nuova governance per il Consorzio di Bonifica, con maggior ruolo per gli Enti locali.



In linea con le deliberazioni del Comune di Montalbano e della Provincia di Matera, Marrese ha chiesto alla Giunta Regionale la dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai sensi della L.R. n. 23/2024, manifestando soddisfazione per il sostanziale accoglimento di questa proposta espresso dal Presidente Bardi nella sua relazione.



Il capogruppo consiliare di “Basilicata Democratica” ha, altresì, chiesto l’attivazione della procedura per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per deficit idrico, l’esonero dal pagamento dei canoni consortili per il 2024 e 2025 per gli agricoltori del metapontino ed il ristoro al Consorzio di Bonifica per il contributo EIPLI pari a circa 30 milioni di euro.



“Il Governo regionale – ha concluso Marrese – faccia ogni sforzo possibile. Non è più il tempo delle rassicurazioni, servono scelte forti e immediate. Altrimenti, la Giunta Bardi si assumerà la responsabilità storica di un declino irreversibile dell’agricoltura lucana, e con essa di gran parte della nostra economia”.