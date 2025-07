"La Basilicata affronta una delle sue estati più difficili a causa della crisi idrica, una condizione ormai strutturale che richiede risposte immediate e strategiche". Così il capogruppo di Orgoglio lucano in Consiglio regionale, Mario Polese a margine della relazione del presidente della Regione, Vito Bardi, sulla Crisi idrica. In particolare Polese esprimendo il proprio apprezzamento per l'impegno messo in campo dall'amministrazione regionale, dichiara: "I dati che ci vengono presentati confermano la gravità della situazione, con invasi in sofferenza e una siccità che ci accompagna per il terzo anno consecutivo. Tuttavia, è doveroso riconoscere gli sforzi significativi che la Regione sta mettendo in atto, insieme all’impegno del Consorzio di bonifica. Il piano presentato dal presidente Bardi, che include investimenti per il risanamento delle reti, nuove interconnessioni e un piano organico di opere, va nella direzione giusta". Polese sottolinea quindi le misure concrete già attivate, che stanno consentendo di sostenere l'agricoltura locale e completare le colture e aggiunge: "Questo dimostra che la rapidità decisionale e il coordinamento sul campo sono fondamentali per gestire l'emergenza". L'esponente di Italia Viva nazionale ribadisce l'importanza di proseguire con determinazione le azioni avviate dal Governo regionale, tra cui la lotta alle perdite idriche, il potenziamento delle dighe e degli impianti, e la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento. "Il diritto all'acqua e la sicurezza idrica sono priorità assolute e per questo continueremo a monitorare con attenzione, ma esprimiamo fiducia nella capacità di questo Governo regionale di agire con fermezza e lungimiranza per garantire alla Basilicata un sistema idrico più robusto e giusto per il futuro", conclude Polese.