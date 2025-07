Metaponto, simbolo di bellezza e turismo con la sua Bandiera Blu, si trova oggi a fare i conti con una realtà inquietante: la cenere degli incendi del 9 luglio è ancora calda, non solo per le fiamme che hanno colpito il territorio, ma per il rischio di nuovi incendi che incombe. Questo episodio drammatico ha messo in luce fragilità strutturali e croniche, che vanno ben oltre la singola emergenza. Cosi si legge in una nota del Presidente Regionale FID Confimprese Italia che lancia un appello: "Ora più che mai è necessario un impegno concreto e concertato per salvare il futuro di Metaponto e della sua comunità turistica."

Di seguito riportiamo la nota stampa integrale



Si proprio cosi Metaponto bandiera blu con cenere ancora calda non per gli incendi del 9 luglio scorso ma calda per il rischio incendi che ancora svilupparsi nel territorio di Metaponto. Non credo che Metaponto possa vivere più una condizione assimilabile alla ordinarietà fra fatalità ed accadimenti prevedibili ampiamente denunciati e purtroppo periodici oltre a quello che già conosciamo molto bene e del quale parliamo e denunciano da anni e nel merito solo a scopo di rimembranza: erosione della costa jonica e metapontina in particolare; seconda via di accesso al lidi di Metaponto che ha mostrato tutta la sua importanza in questo evento delittuoso del 9 luglio con scene di panico fra i turisti e residenti del lido; rispetto degli accordi fra il “Porto degli Argonauti” e gli Enti preposti. Per quanto riguarda il comune di Bernalda la sottoscritta Federazione è ancora in attesa di risposte scritte per quanto discusso nell’incontro del 4 luglio scorso e per quanto riguarda la Regione Basilicata in atavica attesa di un incontro con il presidente Bardi più volte richiesto anche dal nostro Presidente Nazionale Mauro Della Valle. Tutta la costa jonica chiede aiuto e Metaponto in particolare sembra aver perso ogni resilienza cioè la capacità di affrontare e superare le difficoltà, le sfide e le situazioni stressanti. E’ come essere un albero che si piega al vento ma non si spezza, si adatta e torna ad essere forte. Queste sono le nostre imprese turistiche. La ricerca delle responsabilità è un atto dovuto a tutti i livelli ed a noi non interessa trovare i responsabili, a questo ci penserà chi di dovere, a noi interessa capire le cause di questo disastro e di attuare le misure idonee per evitarle. Questo disastro era annunciato considerando lo stato di totale abbandono e di degrado persistente. La nostra Associazione ringrazia doverosamente tutte le componenti della protezione civile, Vigili del fuoco, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, volontari e Polizia urbana oltre che a S.E. il Prefetto di Matera, accorsa immediatamente sul luogo del disastro, per il lavoro eccellente svolto. Metaponto vive una condizione continua di affaticamento, condizione che a questo punto credo non si possa più affrontare da soli. Penso piuttosto sia il momento della “CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE” quella seria che deve trasformarsi in impegno e lavoro politico vero. Questo non è più differibile e sono convinto che da soli potremmo non farcela eesenza concertazione non se ne esce da questa condizione. Da queste considerazioni la nostra proposta all’Amministrazione Comunale di Bernalda di incollare alla Bandiera Blu 2025 una manciata di cenere per non dimenticare e fare ammenda per il futuro.



Metaponto 20 luglio 2025



Il Presidente Regionale FID Confimprese Italia

P.I. Adelmiro Dolce