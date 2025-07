È stato siglato, a margine della “site visit” ministeriale di ieri, l’accordo tra l’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata e l’Azienda Sanitaria Locale di Matera che vede la nascita della Struttura Complessa Interaziendale di Radioterapia.



A dirigere la nuova Struttura Complessa Interaziendale, Sic, sarà la dottoressa Grazia Lazzari direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radioterapia dell’Irccs Crob.



Attraverso la Sic sarà garantito il coordinamento per lo sviluppo del progetto in merito ai requisiti ambientali, strutturali, tecnologici, fisico-dosimetrici ed informatici al fine di rendere il più omogeneo possibile le attività radioterapiche tra i vari Centri.



La realizzazione della Sic di radioterapia consentirà al Crob di esportare le sue competenze e l’esperienza professionale sul territorio regionale, in termini di elevate competenze mediche, fisico-mediche, tecniche e tecnologiche.



“La sottoscrizione dell’accordo -afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo- è un passo fondamentale in previsione dell’avvio delle attività del bunker per la radioterapia, in corso di ultimazione presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Con la firma di questo accordo e la prossima attivazione del servizio di radioterapia, daremo una risposta concreta al problema dell’emigrazione sanitaria, potenziando l’offerta dell’Ospedale Madonna delle Grazie, a completamento della rete oncologica regionale, a beneficio dell’utenza del territorio di Matera”.