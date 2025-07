La Giunta regionale ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione del reparto di Radiologia del Presidio ospedaliero distrettuale (Pod) di Lauria, finalizzato all’installazione di una nuova apparecchiatura di risonanza magnetica da 0.4 Tesla. L’intervento, che rientra tra quelli previsti dall’art. 20 della Legge 67/1988, prevede un investimento complessivo di 400.000 euro, finanziato con fondi statali e regionali.



Il progetto, presentato dall’Azienda sanitaria locale di Potenza, comprende tutti i lavori edili e di adeguamento necessari alla piena operatività del nuovo servizio, compresa la realizzazione della gabbia di Faraday, fondamentale per il corretto funzionamento della Risonanza magnetica. È inoltre previsto il rifacimento degli impianti di radioprotezione nella sala di mammografia.



“Portiamo a Lauria una tecnologia diagnostica avanzata e fondamentale come la Risonanza magnetica, che rappresenta un salto di qualità nell’offerta sanitaria per l’intero comprensorio”, dice l’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico. “Questo intervento - prosegue - conferma l’impegno della Regione Basilicata a favore della sanità di prossimità, garantendo servizi efficienti e moderni anche nei presidi territoriali. Investire nella diagnostica significa ridurre le liste d’attesa, migliorare l’accesso alle cure e valorizzare le strutture locali”.



L’approvazione del progetto rientra nel pacchetto dei cinque interventi recentemente finanziati per l’Asp di Potenza con la delibera di Giunta regionale n. 566 del 26 settembre 2024, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa nazionale. I lavori dovranno infatti essere appaltati entro 30 mesi dall’emissione del decreto ministeriale datato 22 agosto 2024.



“Abbiamo una responsabilità concreta verso i cittadini lucani - conclude Latronico - e questi interventi vanno nella direzione di una sanità più vicina, più attenta e più giusta”.