A seguito del sit-in di questa mattina davanti all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, il candidato sindaco Roberto Cifarelli torna con determinazione sul tema della sanità pubblica e sul rilancio del presidio ospedaliero cittadino. “Gli ultimi soldi che sono arrivati all’Ospedale Madonna delle Grazie – ha detto Cifarelli - risalgono ai provvedimenti del 2017-2018 della Giunta Regionale di cui facevo parte, si tratta di circa 20,5 milioni e mezzo di euro:



4,4 milioni per finanziare la ristrutturazione edile e impiantistica e l’efficientamento energetica l’ammodernamento del parco tecnologico;



7,05 milioni per finanziare l’innovazione tecnologica;



4,0 milioni per finanziare il bunker per la radioterapia;



5,0 milioni per finanziare l’ammodernamento del Pronto Soccorso di cui 1 milione ancora non speso



In questi sei anni la Giunta Bardi non è riuscita neppure a spenderli questi soldi. Siamo perciò nelle condizioni che tutti conosciamo. La Regione non può far finta di niente e cavarsela con gli annunci dell’ultimo minuto dell’Assessore Latronico che dopo aver fatto incetta di medici e vario personale sanitario nelle sue liste elettorali promette oggi di voler finalmente destinare fondi a Matera”.



“La sanità a Matera è in una situazione critica. Il bilancio dell’Azienda sanitaria di Matera è in deficit dal momento in cui è arrivata l’ex D.G. Sabrina Pulvirenti. La Regione Basilicata ha maturato oltre 50 milioni di debiti sul sistema sanitario regionale noi a Matera rischiamo di pagare il conto più salato. È tempo che ognuno si assuma le responsabilità. Non possiamo più aspettare: serve una presa di posizione netta da parte di tutti”, ha dichiarato Cifarelli a margine dell’iniziativa.



“Il rilancio dell’ospedale di Matera non può essere né una bandiera di parte né un semplice argomento di propaganda elettorale. Gli impegni che si assumono in questi giorni non possono essere promesse di marinai. Il diritto alla salute è la questione più importante. Ne va della dignità e della sicurezza di ogni cittadino. Per questo – prosegue – intendo condividere con tutti i futuri consiglieri comunali di maggioranza e minoranza le mie proposte concrete per affrontare le criticità strutturali e gestionali del nostro sistema sanitario per poterle insieme rappresentare nei confronti della Regione e del Governo nazionale e avviarle a soluzione.”



“Rinnovo l’invito al collega candidato Nicoletti ad un confronto pubblico proprio a partire dal tema della sanità e del nostro ospedale”, conclude Cifarelli.