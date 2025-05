In un momento così difficile per il settore automotive, riteniamo fondamentale mantenere la coerenza e la trasparenza dei comportamenti, sempre orientati al bene comune e alla tutela del lavoro e dei lavoratori.



Per questo intendiamo chiarire quanto segue: nei giorni 16 e 30 aprile 2025 si sono tenuti due incontri presso Confindustria con l’azienda PMC e le Organizzazioni Sindacali, al termine dei quali sono stati redatti due verbali. In entrambi, l’unico tema affrontato è stato quello delle uscite volontarie incentivate. Ogni altra proposta è stata rigettata. Pertanto, non esiste alcun verbale o accordo in cui si sia discusso o deciso altro.



Anche nell’incontro più recente, svoltosi venerdì 23 maggio, sempre in Confindustria, non abbiamo sottoscritto alcun verbale, poiché il percorso proposto non era condiviso.



La Fim Cisl intende inoltre richiamare quanto riportato nel verbale del 10 aprile 2025, in cui PMC si impegnava a definire, con il confronto sindacale, un ammortizzatore sociale adeguato e le modalità per le uscite incentivate. In quel documento non vi è alcun riferimento ai lavoratori somministrati.



Riteniamo sbagliato l’atteggiamento adottato dall’azienda: un approccio chiuso, privo di reale confronto e di volontà di costruire soluzioni. In altre realtà dell’indotto, si lavora per preservare anche i contratti di somministrazione, utilizzando tutti gli strumenti disponibili per guadagnare tempo e provare a salvaguardare l’occupazione, senza abbandonare i lavoratori, in particolare quelli in staff leasing.



La Fim Cisl auspica la ripresa di un dialogo vero e costruttivo, libero da pregiudizi. Chiediamo che l’azienda ritiri immediatamente il provvedimento odierno con cui ha disposto l’interruzione dei contratti di staff leasing, e che si avvii un confronto serio sul rinnovo del Contratto di Solidarietà (CDS), in scadenza il 29 giugno 2025.



Domani si terranno le assemblee all’interno dello stabilimento PMC con le lavoratrici e i lavoratori, per un confronto aperto e una discussione chiara su tutti i temi che riguardano il lavoro e il futuro di questa realtà produttiva.



FIM-CISL Basilicata