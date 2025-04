Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro presiederà nei Saloni di Rappresentanza del Palazzo del Governo, alle ore 10,30 di martedì 29 aprile prossimo, la Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, per fare un punto di situazione su ordine e sicurezza pubblica in regione, con un focus specifico sui profili di criminalità organizzata.

Parteciperanno alla Conferenza Regionale, il Vicepresidente della Regione Basilicata, il Prefetto di Matera, il Sindaco di Potenza, il Commissario Straordinario del Comune di Matera, il Presidente dell’ANCI Basilicata, i Presidenti delle Province di Potenza e Matera, l’Avvocato Distrettuale dello Stato, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, i Procuratori della Repubblica di Potenza, Matera e Lagonegro, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, i vertici regionali e provinciali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco ed il Capo Sezione della DIA di Potenza.