“Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri di buon lavoro a Giovanni Salvia, nuovo presidente del Coni Basilicata, e a Gerardo Zandolino, riconfermato presidente del Cip (Comitato italiano Paralimpico) regionale. Il rinnovo dei vertici dello sport lucano rappresenta un momento importante per l’intero sistema sportivo regionale che continua a dimostrare vitalità, impegno e capacità di inclusione”. È quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che è anche coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.



“Lo sport – aggiunge - è un valore fondamentale per la crescita dei nostri giovani, per la promozione della salute, della socialità e dell’inclusione. In tal senso, il ruolo del Coni e del Cip è determinante, non solo nella valorizzazione delle eccellenze, ma anche nella diffusione di una cultura sportiva accessibile a tutti. Sono certo che, con la guida di Salvia e Zandolino, il mondo sportivo lucano saprà affrontare le sfide future con spirito di servizio, competenza e passione. La Regione Basilicata – conclude Bardi - continuerà a sostenere lo sport in tutte le sue forme, consapevole della sua importanza strategica per il benessere e lo sviluppo della nostra comunità”.