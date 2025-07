“Ho chiesto - sui delicati tema della continuità assistenziale, della medicina territoriale e della programmazione del personale, in vista, seppur con notevole di ritardo, della realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità - le audizioni in IV commissione dell’Assessore Regionale Latronico, dei Direttori di ASP e ASM, degli Ordini dei Medici, dei Sindacati di categoria e dell’ANCI. E poi in relazione ad alcuni problemi territoriali ho chiesto le audizioni dei sindaci della Valle del Mercure”.



Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico, Piero Lacorazza, che aggiunge:



“Questa può e deve essere l’occasione per fare una valutazione ed eventualmente ragionare su un modello che garantisca presidi e diritto alla salute in particolare nelle aree interne, che non possono essere consegnate, proprio a partire dalla sanità, ad una eutanasia che accompagni un’idea di ‘declino irreversibile’. Come abbiamo più volte detto, il Piano sanitario non può nascere dentro la briglia di una condizione consolidata e, per alcuni geografie, declinante; non possiamo consentirci che la gran parte della Basilicata, il cui confine amministrativo contiene molta ‘internità’, non sia presidio ‘resistente’ per la ‘restanza’”.



“Non torno su posizioni già espresse in Consiglio regionale e nelle commissioni – sottolinea Lacorazza - se non per esprimere l’auspicio che la Regione possa guidare una battaglia nazionale per chiedere più fondi per la sanità e più equamente distribuiti e canalizzati per sostenere il diritto alla salute nelle aree interne. A questo proposito chiediamo che tutte le forze politiche si uniscano sulla proposta di legge che abbiamo presentato ai sensi del comma 2 dell’art. 121 della Costituzione”.



“Parallelamente, partendo delle audizioni chieste, si ritiene necessario ragionare in Basilicata e nel cotesto normativo e contrattuali dati – conclude Lacorazza - di indirizzi più stringenti ed incentivanti affinché i cittadini, residenti in particolari territori, non si avvertano periferia della sanità e debbano pietire il diritto alla salute garantito della Costituzione”.